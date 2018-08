Escuela técnica generará energía a partir de la colocación de paneles solares

Foto: Ilustrativa

Este miércoles 29 de agosto, la Escuela de Educación Técnica N° 2 "Pbro. José María Colombo" de Gualeguaychú, será escenario de un sencillo acto que dejará oficialmente en manos de dicha institución un equipo de paneles fotovoltaicos, ello en el marco del proyecto "Energía renovable de la mano del campo a la ciudad".



El acto tendrá lugar a la hora 14 y participarán el actual y el anterior presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, José Colombatto y Raúl Sobredo, respectivamente, la secretaria de la entidad, Luisa Castiglione; la rectora de la Escuela, Ana María Hernández junto a parte de su equipo directivo y docente; el director de Relaciones Institucionales para Bayer Conosur, Luciano Viglione; la titular de Responsabilidad Social Empresaria para Bayer Argentina, Florencia Stocker; y el titular de la Cooperativa Eléctrica de nuestra ciudad, Guillermo Farabello.



Dichos equipos fueron colocados hace un par de meses y se espera para los próximos días el arribo de los profesionales de la empresa constructora a los efectos de brindar una capacitación a los docentes para la puesta en funcionamiento del equipamiento.



Dicha iniciativa fue gestionada por diversas instituciones de la ciudad:

Sociedad Rural Gualeguaychú, Federación Agraria Argentina filial Gualeguaychú, Sociedad Rural Argentina, Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y Aapresid, a partir de la convocatoria realizada por la empresa Bayer, quien invitó a distintas instituciones vinculadas a la actividad agropecuaria a presentar proyectos.



A partir de esta posibilidad "y luego del diagnostico realizado sobre la comunidad de Gualeguaychú y sus diferentes necesidades, y con el pensamiento de trabajar siempre teniendo en cuenta el impacto en el medio en que vivimos, es que surgió la idea de instalar paneles solares fotovoltaicos en la Escuela Técnica", indicó la secretaria de la Sociedad Rural Gualeguaychú (SRG), Luisa Castiglione.



Es importante destacar que la energía solar fotovoltaica es aquella que se obtiene a través de la transformación directa de la energía del sol en energía eléctrica, siendo esta entonces, una energía limpia y renovable. Entre sus ventajas se cuentan: su simplicidad y fácil instalación; su carácter de renovable e inagotable; no produce ningún tipo de contaminación ambiental; contribuye al desarrollo sostenible y favorece al desarrollo de empleo local; requieren poco mantenimiento; una vez instalado la energía producida es gratuita y tiene una larga duración (la vida útil de los módulos fotovoltaicos es superior a 20 años).



"Esta concreción tiene diversos responsables, ya que son varias las instituciones que gestionamos. En el caso de la SRG puntualmente esta es una más de muchas acciones que venimos realizando insertos en la comunidad. Nos sentimos parte importante de la ciudad de todos que indica el slogan local. Pero más allá de sentirlo hay que actuar en consecuencia y estamos muy contentos por la participación ciudadana que venimos teniendo", expresó Castiglione.



Resulta importante resaltar que al contar con una fuente de energía solar fotovoltaica la escuela reduciría su consumo eléctrico de red y en un futuro, no tan lejano, con la puesta en vigencia de la ley de Generación Distribuida, será posible volcar el excedente de producción de energía en la red pública, siendo compensados sus saldos.



Castiglione agregó que "en el aspecto educativo solicitamos incluir este tópico en el plan de estudios, y según tengo entendido se iniciará la enseñanza del sistema en los cursos de 5° y 6° año, la cual entendemos se llevará a cabo durante varios años sucesivos. De esta manera se producirá el egreso de alumnos capacitados en energías renovables alternativas, con conocimiento en la fabricación, dimensionamiento, mantenimiento e instalación de los equipos necesarios, considerando que en los próximos años la demanda por este tipo de trabajos continuará en aumento".



Objetivos del proyecto



El objetivo general del proyecto abarca dos temáticas, por un lado el involucramiento de las entidades rurales con la ciudad ya que los productores y sus familias consideran a la ciudad su hogar, ya que en ella viven, se educan, se relacionan y realizan actividades de recreación.



Por otra parte, resulta de suma importancia el lograr que toda la comunidad tome conocimiento de la existencia de esta nueva forma de obtener energía y el impacto ecológico que tiene, de modo de poder generar un efecto contagioso y que cada vez más instituciones, empresas, etc. adopten esta tecnología, contribuyendo al medio ambiente y con ello a una mejor calidad de vida.



En cuanto al objetivo especifico, también estaría definido en dos aspectos, el primero con la colocación de un equipo de paneles fotovoltaicos en una escuela técnica de manera que se generen ahorros en el consumo eléctrico de red y el segundo objetivo especifico, con un fin educativo, al incorporar la enseñanza de esta tecnología en su plan de estudios, logrando el egreso de nuevos técnicos especialistas en la materia.