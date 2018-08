Diamante se prepara para vivir una nueva edición del Motoencuentro

Este martes se realizó la presentación oficial del evento en la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia con la presencia del Subsecretario de Planeamiento Estratégico y Desarrollo Turístico de la provincia, Sebastián Piloni; el Director de Cultura y Turismo de Diamante, Marcelo Maddoni y el Fiscal de Faltas, Maximiliano Geuna.A su turno Geuna dijo, "vamos a utilizar el mismo plan y operativo que se realizó el año pasado que realmente tuvo mucho éxito, ya se estuvo trabajando con la policía de Entre Ríos que es el principal colaborador con la seguridad, operativos en todas las rutas q llegan a Diamante. A las motos se les controla que tengan toda la documentación y que anden con casco y controles dentro de la ciudad para evitar cualquier tipo de disturbios".Así mismo el Subsecretario de Planeamiento Estratégico y Desarrollo Turístico de la provincia agregó "siempre estamos acompañando a Diamante como a todas las ciudades de la provincia, porque esta actividad en particular es súper dinamizadora de la economía, ellos no solo derraman su dinero en la ciudad de diamante sino en todas las comunidades cercanas asique invitamos a todos los paranaenses para que disfruten de este encuentro".El Complejo Turístico Valle de La Ensenada abrirá sus puertas del 5 al 9 de septiembre para vivir la edición XXIII del Motoencuentro Internacional Diamante 2018. Este año, el reconocido periodista Eduardo de La Puente será el encargado de presentar a El Bordo, como banda central del evento.La gran fiesta de las motos recibirá en el emblemático escenario Norberto "Pappo" Napolitano a El Bordo, quienes celebrarán sus 20 años de escenarios en Diamante.La grilla del Motoencuentro se completa con bandas locales y de la zona, la noche del viernes será de tributos, así lo confirmó Marcelo Maddoni, Director de Cultura y Turismo. Plan 4, Chamarras Negras (Tributo Kiss), Narigones del Siglo (Tributo a Divididos), The Pappos (Tributo a Papo Napolitano) y muchas bandas más, que se están sumando a la cartelera.