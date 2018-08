En octubre comenzaría a funcionar la Cámara de Casación Penal de Concordia

Las obras de refacción y adecuación del edificio que la municipalidad cedió en comodato por 10 años al Poder Judicial -donde funcionará la Cámara de Casación Penal que atenderá la costa del río Uruguay- estarían terminadas en los primeros días de octubre, aunque algunas ambientaciones podrían demorarse hasta noviembre.



De cualquier forma, el compromiso del presidente del Superior Tribunal, Emilio Castrillón, de ponerla en funcionamiento tras la feria de invierno de este año está presente y por ello el Tribunal comenzará sus actividades a la brevedad.



Para lograr que la Cámara de Casación Penal (órgano de segunda instancia en causas penales que descomprimirá a su par radicada en Paraná) comience sus tareas será necesario definir su integración, para lo cual tendrá que intervenir el Superior Tribunal de Justicia dado que el Consejo de la Magistratura aún no concursó esos cargos. Nominados De los tres miembros que deberán ejercer la jurisdicción, dos son ya número puesto: Martin Carbonell, actual vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de la capital del citrus y Darío Gustavo Perroud, titular del Juzgado de Garantía N° 1 de Concordia. Para el tercer lugar suena otro magistrado del foro local, que ejerció la profesión durante varios años antes de pasar como adjunto a la Defensoría de los Tribunales concordienses y luego recalar en el Juzgado de Garantías N° 2 como juez suplente: Pablo Jorge Garrera.



Por otra parte, una versión fuerte es que el actual Defensor oficial Alejandro Giorgio podría ser quien ocupe la defensoría de Cámara.



Cabe mencionar que el senador provincial por Paraná, Raymundo Kisser, postuló al abogado de la capital provincial Guillermo Mulet para integrar como vocal Casación Penal de Concordia y aseguró que esta candidatura tiene aval de Cambiemos a nivel nacional.



Sin embargo, fuentes del Poder Judicial y del Ejecutivo consultadas por esta agencia descartaron de plano esa posibilidad.



En Tribunales de Concordia aseguraron que el letrado, reconocido por sus denuncias por corrupción contra ex funcionarios del peronismo, no tiene los antecedentes necesarios como para ocupar un cargo que deberá revisar las sentencias de primera instancia.

En Casa de Gobierno fueron más lejos y expresaron que esa alternativa no tiene ningún sustento fáctico. Concurso Finalmente, la proposición del radical Kisser no tendría tampoco la anuencia de todo Cambiemos. Joaquín La Madrid, el diputado del PRO oriundo de Concordia, elevó un proyecto de resolución a la Cámara en la que insta al Consejo de la Magistratura para que el órgano que decide los nombramientos judiciales inicie el proceso para definir la integración del Tribunal.



Según sus estimaciones, el Consejo se encuentra "aún en condiciones de convocar al concurso para la cobertura de las tres vocalías, pero dicho llamado debe ser realizado de manera urgente".



"No se puede permitir que se continúen haciendo reglas en base a la excepción, más aún cuando han transcurrido 7 años durante los cuales han existido innumerables oportunidades para que la Sala de Casación Penal de Concordia pueda comenzar a funcionar en un todo de acuerdo a las disposiciones vigentes", puntualizó La Madrid. (APF)