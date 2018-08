Colón busca que "la temporada baja deje de serlo"

Pablo Escher, presidente del Centro Comercial Colón, dialogó con El Entre Ríos con el fin de actualizar sobre la actividad del sector.



-¿Cómo lleva el sector comercial de la región la situación económica actual?



-Sigue la preocupación por los costos fijos como alquileres, algunos servicios como la energía y el gas que algunos rubros como las panaderías se ven afectados, y sueldos.



Los sondeos de los períodos de actividad turística, como las vacaciones de invierno o el pasado fin de semana, los comercios minoristas siempre están con mucho movimiento, pero notaron la búsqueda de ofertas y precios, al igual que los locales gastronómicos.



Las ofertas tienen buena aceptación enseguida. No es que la gente no tiene plata en los bolsillos, sino que la cuidan y analizan bien el gasto. También pasa fuera del turismo con la gran masa salarial que depende del Estado provincial y municipal; cobran todos los meses un importe y tienen un consumo súper racional.



Además, el comercio minorista tiene la competencia del mercado digital que vende a la par y las distancias cada vez se acortan más.



-¿Ya han podido hacer una comparación en las ventas con lo que han sido inviernos anteriores?



-No, nuestros recursos están orientados ahora a hacer un relevamiento para proyectos a futuro, por ejemplo el relevamiento industrial en empresas de la zona en cuanto al requerimiento que tienen de financiamiento y capacitación de recursos humanos. Al descubrir la necesidad de financiamiento, acompañamos el lanzamiento de líneas de crédito útiles. Además buscamos mejorar las necesidades del sector en cuanto a capacitaciones.



-¿En qué instancia está el reclamo judicial efectuado por las facturas de energía eléctrica?



-Está en marcha, pero no se saben los tiempos de la Justicia. Estamos en contacto con el abogado que lleva adelante la causa, en estos momentos en espera de una respuesta de la Justicia Federal.



-Este boom de comercios de origen extranjero, particularmente chinos y bolivianos, ¿es para ustedes una competencia desleal o forma parte de la libertad de mercado y de los consumidores de elegir precios más económicos?



-Está la libertad de mercado, que sin duda ellos tienen una cultura diferente en su forma de vida, como la cantidad de horas que ocupa el mismo propietario en su trabajo. Pero hay que prestar atención a las habilitaciones y controles impositivos, porque hay una diferencia muy grande en los costos que solo serían posibles por un manejo impositivo incorrecto. A nivel supermercadista es muy claro.



-¿Qué acciones implementaron desde Cecom para que haya un control sobre esto?



-En Colón están suspendidas las habilitaciones comerciales. Las acciones fueron con el Concejo Deliberante, proponiendo una reforma de las ordenanzas para que sean más claras, porque afecta a las familias que pierden sus fuentes de recursos.



Por otro lado hubo reuniones con el Ejecutivo, tanto en Colón como en San José.



-¿Pudieron hablar directamente con los intendentes sobre este tema?



-En Colón lo hablamos con la secretaria de Hacienda y en San José con la intendente Irma Monjo. Más allá de la reglamentación, nosotros planteamos que debe haber el control impositivo y bromatológico correspondiente, sobre todo cuando hay un desfasaje tan grande en los precios. Además, si son capitales extranjeros, uno se pregunta en qué beneficia eso a la economía local. Mejor es cuidar al empresario local.



-¿Hay novedades del Centro Comercial a Cielo Abierto?



-No tenemos novedades de la obra. Hemos tenido reuniones sobre el reordenamiento de la 12 de Abril, donde hemos pedido el proyecto pero consideramos que está en stand by. El secretario de Obras Públicas dijo que surgieron otras prioridades como el polideportivo.



Por nuestro lado, más allá de la obra, seguimos haciendo labores de actividad conjunta. Encontramos una manera eficiente de promoción a través del convenio con Termas. Hay 60 comercios adheridos al descuento. Cada persona que paga su entrada en Termas tiene una pulsera que le permite salir y volver a ingresar durante el día. Con esa pulsera, el usuario puede buscar descuentos y beneficios en la guía de comercios.



El objetivo final es que a largo plazo la temporada baja deje de serlo en volumen de gente. Termas tiene un equipo de ventas que cierra acuerdos con distintas instituciones como sindicatos, escuelas o mutuales, donde al vender la entrada deriva en que el usuario contrate hotel y tenga descuento en comercios de varios rubros. Esto comenzó ahora en agosto y hemos comprobado que funciona.



-¿Otros proyectos para comentar?



-A partir del relevamiento con las industrias pretendemos lograr una formación que responda a las demandas de la zona, y no cursos aislados, más allá de que son útiles. Por ejemplo, a largo plazo, tener una escuela de vendedores a futuro.



Por otra parte, hemos estado acompañando la presentación de líneas de crédito del Banco Nación en San José. Nos invitaron para hacer la difusión y facilitar la gestión antes de hacer el trámite. Hay dos líneas, una del 24% anual y otra del 29%. La primera es productiva para invertir en bienes de capital como un vehículo de reparto, y la segunda para comprar mercadería. Hay que cumplir algunos requisitos, pero realmente son líneas ágiles.