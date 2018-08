Restaurarán la Casa Fray Mocho y el Polo Educactivo de Gualeguaychú

Con recursos propios, la provincia destinará más de 7,5 millones de pesos para las obras de restauración y puesta en valor de la Casa de Fray Mocho, y en el Polo Educativo de Gualeguaychú. Hoy se conocieron las ofertas de ambas licitaciones.



"Se trata de dos obras muy esperadas, muy deseadas por todos los gualeguaychenses. Por un lado, la cuestión histórica y cultural, por otro la educación superior", subrayó durante el acto el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio.



Además, el jefe comunal sostuvo que "resulta importantísimo el compromiso del gobierno provincial en obras que promueven la inclusión en materia educativa y cultural", y se refirió a la obra de infraestructura en el Polo Educativo: "ratifica el compromiso de la gestión entrerriana en materia de inclusión y garantías de mejores condiciones educativas para nuestro jóvenes", dijo.



Por otra parte, Piaggio recordó que la casa natal de Fray Mocho "es un lugar que nos identifica e une no sólo como gualeguaychuenses sino como entrerrianos", y resaltó que "es muy importante nuestra identidad cultural".



En ese sentido, saludó "el trabajo con los diferentes niveles del Estado" y agregó: "Así como tenemos esta recuperación como nuevo objetivo, también estamos trabajando en distintos aspectos que dan una mejor calidad de vida a los vecinos de toda la ciudad". Una inversión para la identidad La obra de restauración y puesta en valor de la casa natal de Fray Mocho demandará una inversión de 4,4 millones de pesos que se afrontarán con recursos enteramente provinciales.



"La obra, comprendida en el plan de infraestructura para la puesta en valor de los edificio públicos que viene desarrollando el gobernador Bordet, fortalece nuestro patrimonio histórico y cultural, y refuerza la identidad de todos los entrerrianos, en particular de los gualeguaychenses para quienes tiene tanta carga emotiva y simbólica", manifestó durante el acto la subsecretaria de Arquitectura, Diana Calero.



Por su parte, el secretario de Relaciones Institucionales del ministerio de Gobierno, Germán Grane, destacó el trabajo articulado entre el municipio y el equipo de la provincia que "hacen a un alcance de mejores soluciones para las demandas de los vecinos de nuestra ciudad".



"Es una satisfacción para nosotros la decisión de nuestro gobernador de destinar recursos de la provincia a estas dos obras tan importantes para la comunidad de Gualeguaychú", agregó. Un edificio con historia La casa, que sirviera de hogar durante la infancia al periodista y poeta argentino José Sixto Álvarez, conocido por su seudónimo como Fray Mocho, fue construida con un marcado estilo post colonial en el año 1850.



Este personaje emblemático para la cultura nacional, conquistó la fama a través de sus retratos costumbristas de carácter humorístico, convirtiéndose en el primer escritor profesional del país. Entre sus mayores éxitos se encuentra la creación, junto con Eustaquio Pellizer y Manuel Mayol, y dirección de la famosa revista Caras y Caretas.



El edificio que se prevé restaurar, fue puesto en venta por sus propietarios en el año 2000, y ante el alerta de que pudiese ser comprado y derribado con un objetivo inmobiliario, la comunidad movilizada logró que se declarará Monumento Histórico de Entre Ríos, y un mes después, Patrimonio Histórico Nacional. A pesar de haberse vendido a un particular, el edificio fue adquirido por el gobierno provincial, y en 2005, cedido al municipio de Gualeguaychú.



En este marco, la construcción, ubicada en pleno radio céntrico, en el corazón de la ciudad, cuenta con dos cuerpos paralelos, que entre sí dan forma al patio principal. Hacia el frente del edificio se emplazan cuatro salas, acompañadas de una galería, dejando en el fondo el sector de servicio, donde se situaban el comedor, cocina y sanitarios.



Además se reparará la fachada respetando el estilo arquitectónico original. También se reemplazarán las piezas faltantes o dañadas en los pisos deteriorados, y se instalarán nuevos en los sectores que lo requieran.



En cuanto al techo, se extraerán, limpiarán y recolocarán las tejas francesas, incluyendo a su vez, una protección hidráulica durante este proceso.



Por último, se construirá una batería de sanitarios, a prudente distancia del monumento histórico, que brinde apoyo acorde a las nuevas actividades planificadas.



Para las obras programadas, que estiman 180 días corridos de plazo de ejecución, se presentaron en la licitación las empresas Sittner Construcciones, Alianza Construcciones SA y la firma Galvani Construcciones SRL. Infraestructura para la educación universitaria Con un presupuesto oficial de 3 millones de pesos, el proyecto prevé la ampliación de la red cloacal de manera que se garantice el servicio en la zona del Polo Educativo donde se encuentra en proceso de construcción los edificios necesarios para el desarrollo de las actividades universitarias que la Universidad Nacional de Entre Ríos ofrece en la ciudad.



En ese marco, el director general de Obras Sanitarias, Sergio Pacual, detalló brevemente las tareas programadas en el proyecto que "incluyen un tendido total de 1600 metros y la instalación de una estación de bombeo acompañada por dos bombas, que permitirán no solo la evacuación de los efluentes en lo que respecta al predio del Polo Educativo, sino también brindará servicio para zonas aledañas".



La obra, en tanto intervenciones complementarias a la edificación en desarrollo, contempla la provisión e instalación de las cañerías de PVC correspondientes, la construcción de bocas de registro y la ejecución de una estación elevadora para la tarea de bombeo de los líquidos cloacales, garantizando el servicio de tratamiento de residuos efluentes en el predio y alrededores.



Los trabajos demandarán un plazo de ejecución de 90 días corridos según se programan en alrededores



La única empresa en presentar su propuesta económica para estas intervenciones en materia de sanidad fue la firma Constructora Godoy SRL.



Los actos licitatorios se llevaron a cabo en el palacio municipal de Gualeguaychú. Participaron también el viceintendente, Jorge Maradey, el director departamental de Educación, Héctor De la Fuente, la directora del zonal de Arquitectura por el departamento, Leticia Bogliolo, y miembros de "Los amigos de Fray Mocho".