Este jueves a las 10 de la mañana asumió el nuevo Concejo Deliberante Estudiantil de San José, una iniciativa establecida por Ordenanza en 2013 y que permite que cada año, jóvenes de la localidad puedan expresarse y proponer distintos proyectos comunitarios. En la sexta edición del espacio juvenil, participan ocho escuelas de la ciudad, cuyos alumnos venían preparando junto a docentes y concejales, la asunción del cuerpo legislativo.



A través de este espacio se promueve la participación de los adolescentes en un espacio de debate y elaboración de proyectos comunitarios. El acto estuvo presidido por la Intendente, Irma Monjo y el viceintendente Gabriel Truffa, participaron además la directora departamental de Educación, María Elisabet García, funcionarios, concejales, docentes, directivos y familiares de los jóvenes.



"Estamos en una época en que la política vive sufriendo desprestigios, y esto es un motivo, una muestra de que podemos hacer todos los años con este Concejo Deliberante Estudiantil, que la política tiene otra mirada, que somos distintos tenemos que demostrar día a día que somos distintos y que queremos el bien común y el bienestar para nuestra comunidad" dijo en su mensaje la presidente municipal.



Con altura y convicción

Irma Monjo agregó además: "Discutamos ideas, proyectos, pero no nos descalifiquemos a nosotros como personas" sostuvo.



Y en la misma línea expresó: "Esta pasión que es la política nos tiene que llevar a ser racionales, de eso se trata, discutir con altura y convicción, es lo que tenemos que trasladar a nuestras vidas".



"Cuando eso ocurre seguramente seremos mucho mejores personas, mucho mejores ciudadanos y mucho mejores políticos" subrayó la intendente.



Espacio para debatir

El flamante presidente del cuerpo legislativo estudiantil, Juan Ignacio Ziloni, se dirigió a los presentes y afirmó: "El Concejo Deliberante trata de recibir proyectos de cualquier persona de la ciudad, reformar el proyecto si es necesario, votarlo y depende de lo que salga en la votación es el siguiente paso".



El adolescente también aseveró: "Quisiera agradecer a las autoridades municipales por darnos este espacio para poder ser parte de una sociedad en la cual los jóvenes podemos debatir, el Honorable Concejo Deliberante, por lo que nos acompañaron y nos van a acompañar por el resto del año, a los directivos escolares por dejarnos participar en esto, a los profesores que nos acompañan por siempre darnos un concejo sobre qué hacer frente a una determinada situación" sostuvo Ziloni.



"Y por último a los alumnos, a cada uno de nosotros, por el compromiso para el bien común, todos sabemos que si no fuera por todas estas personas que nombré, este concejo no funcionaría" concluyó el presidente del Concejo Deliberante Estudiantil.





Concejales estudiantiles del período 2018

Gauna Pablo, Barbosa Tomás, Blanc Valentina, y Policastro Sofía de la Escuela secundaria N° 1 Colonia San José.



Galván Silvia Soraya, Fleitas Diamela, Giménez Facundo, Buriano Jonathan ezequiel de la Escuela secundaria N°6 Esmeralda Bertelli.



Ziloni Juan Ignacio, Leyes Camila Leonela, Ramos Benítez Edwin Alexander y Ledesma Kuperstein Carlos Mateo, de la Escuela Técnica N° 6 "Juan Francisco Antonio Forclaz".



Fachini María Victoria, Henchoz Lorena Cristina, Chaparro Milagros Priscila y Bouvet Catelotti Máxima Luján del InstitutoNiño Jesús D-6.



Benítez Araceli Lourdes, Sandoval Delfina Anahí, Guy Genaro, y Pérez Facundo Nicolásde la Escuela N°9"Héroes de Malvinas".



Buet Nicolás Mauricio, Dupín Daiana Abigail, Ventos Rosario Beatriz y Gómez Lovera Bárbara, de la Escuela Secundaria N°10 "Juan Bautista Alberdi".



Bondaz Abril Salomé, Ocaña Melanie Anahí, Anahí, Brisa Soledad Rodriguez y Mariquena Ayelen Salvagno del Instituto San José D-46.



Cal Vázquez Micaela, Follonier Enzo, Vallory Renzo y Sánchez Brisa de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 51 "25 de mayo".



Presidente: Ziloni Juan Ignacio.



Secretaria: Chaparro Milagros Priscila