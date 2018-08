Entregaron aportes a pequeños productores del norte entrerriano

La entrega de beneficios, que contó con la coordinación de la Cooperativa Agropecuaria La Paz Ltda, fue efectivizada a pequeños productores algodoneros entrerrianos. Los subsidios tienen como destino la adquisición de insumos básicos para la actividad.



El secretario Gabás explicó que en total fueron nueve los productores beneficiados, quienes recibieron aportes para el financiamiento de la cosecha del algodón. "Nosotros trabajamos en forma articulada con la Nación y también somos un nexo de gestión que debe funcionar correctamente. Esto se hace con políticas concretas y con una decisión política como la que impulsa el gobernador Gustavo Bordet, trabajando con los diferentes sectores productivos de la provincia", indicó el funcionario.



Destacó además la importancia que tiene la economía social y la organización en cooperativas en la provincia, "siendo estos pilares que no se pueden desaprovechar".



"Lo que nosotros hoy entregamos son paliativos, pero son de gran utilidad para la actividad. No tenemos la solución a todo pero si estamos dispuestos para acompañar y a apoyar a todos los sectores productivos que quieran desarrollarse en nuestra provincia", finalizo Gabás.



Por su parte, el senador Ballestena felicitó a los beneficiarios por el trabajo que realizan en el cultivo de algodón y resaltó "la impronta" que ha adquirido la Secretaría de la Producción, "con un acompañamiento personal de su titular y de todo el equipo de trabajo. Esto habla a las claras de la decisión política del gobernador Bordet", indicó el senador y consideró imprescindible el acompañamiento tanto del Estado nacional como provincial para el sector.



"Nosotros estamos para trabajar y acompañar, ésta es la decisión del gobernador. Estamos para acompañar y apuntalar al pequeño y mediano productor. Son bienvenidas estas ayudas porque estamos a tiempo para apostar a una buena producción", expresó el legislador paceño.



Por último, Ballestena agradeció a los productores que conforman el polo productivo del departamento, y dijo que "esto no solo genera mano de obra sino también ingresos a las pequeñas familias".



Por último se indicó que el Fondo Nacional Algodonero destinado a productores del sector es gestionado por la Secretaria de Producción de la provincia ante la necesidad de los productores de la zona.



Estuvieron presentes además en el acto el director de Agricultura y Apicultura Federico Giusti, el subdirector de Apicultura, Mariano Smith, y el director de Relaciones Municipales Gonzalo Pais Miller.