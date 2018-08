Más de 600 jóvenes compiten en las finales de básquet en los Juegos Evita

En las instalaciones del Club Frigorífico, el secretario de Deportes, José Gómez, llevó a los presentes el saludo del gobernador Gustavo Bordet, y les dio la bienvenida a los chicos de los 18 departamentos que "forman parte de la idea deportiva más inclusiva de América Latina como son los Juegos Evita. Estamos felices de estar una vez más en Gualeguaychú, esta hermosa ciudad que se ha ganado la posibilidad de albergar nuevamente esta competencia porque el año pasado hicieron un trabajo excelente. Hoy nuevamente el básquet de la provincia 5x5 visita esta maravillosa localidad".



"Desde el gobierno de la provincia nos pone muy felices poder invertir en la alegría de nuestros gurises. Es una inversión importante poder dar cabida al deporte provincial de los Juegos Evita en el cual van a participar 60.000 chicos en todo Entre Ríos que viven una experiencia que no se la olvidan nunca más. Aprovecho también para saludar a los deportistas que nos están viendo en vivo por streaming en Rosario del Tala que están compitiendo en el básquet 3x3", agregó el titular de Deportes provincial.



En tanto, el viceintendente Maradei indicó: "Les traigo un gran abrazo del intendente Martín Piaggio. Es el segundo año consecutivo que los tenemos aquí con nosotros y le quiero agradecer por ello al secretario Gómez, a toda la Secretaría de Deportes y al gobernador Gustavo Bordet por financiar y permitirnos organizar junto con el Estado provincial este evento. Estos juegos nos llevan a saber lo que es la solidaridad, la convivencia y lo que es competir sin importar si se gana o se pierde".



Por su parte, el director de Deportes local, Adrián Romani, expresó que "es una noche muy especial por volver a tenerlos a todos en Gualeguaychú. Decirles que son bienvenidos a nuestra ciudad y gracias por ser parte de este proceso del deporte y estar presentes en una nueva edición de los Juegos Evita que movilizan una cantidad enorme de chicos haciendo deporte, compartiendo, disfrutando y divirtiéndose. Eso es lo más importante que nos llevamos todos más allá de las competencias".



Estuvieron presentes, además, la senadora provincial Leticia Angeroza; el director de Deporte Social, Edgardo Sánchez; y el concejal Omar Sosa, entre otras autoridades.



Los clubes Central Entrerriano, Racing y Juventud serán los escenarios de juego en tres días de competencia. Más de 800 personas entre jugadores, dirigentes, técnicos y tutores llegaron a la ciudad de Gualeguaychú generando un movimiento turístico importante ligado al deporte. Los ganadores de ambas ramas en Sub 15 y Sub 17 obtendrán su pasaje a Mar del Plata para representar a la provincia en la final nacional del 22 al 27 de octubre.