Villa Elisa aprobó resolución para promover el consumo de productos locales

La necesidad de fortalecer el comercio local, a raíz de "la caída del consumo y el incremento de costos y tarifas", llevó al Concejo Deliberante de Villa Elisa a sancionar la resolución 876, buscando instrumentar una campaña publicitaria que promueva "Compre local" como slogan.



Entre las consideraciones del proyecto, el edil Jorge Favre del Frente para la Victoria mencionaba que "el comerciante local debe competir hoy con sistemas de compras digitales, lo que perjudica al comercio local y, por ende, al Estado municipal en su recaudación" y que "tal competencia resulta desleal, con vendedores desconocidos, que no tributan impuestos ni tasas, y que no siempre cumplen sus compromisos".



La campaña publicitaria que se deberá encarar desde la municipalidad involucrará a las áreas de Rentas, Prensa, Prevención Urbana y la Secretaría de Gobierno, para que incluyan el slogan en sus comunicaciones orales y escritas. También invitar a los comerciantes locales a adherir a ese mensaje a través de sus propios avisos, supo El Entre Ríos.



En el articulado de la resolución, se propone al Ejecutivo que "analice con las áreas pertinentes brindar incentivos para comerciantes y consumidores que promuevan y/o practiquen el Compre local" y que "en coordinación con la Asociación para el Desarrollo brinde capacitaciones a los comerciantes locales para la utilización de las nuevas tecnologías y el uso de incentivos en la promoción de sus productos y/o servicios".



En este contexto, los concejales criticaron al Centro Económico por su falta de acción. "La entidad que nuclea al comercio local, asociado o no a ella, no está actuando para fortalecer al sector que representa ante la situación planteada", fijan posición.