Balneario Arenas Blancas de Urdinarrain fue declarado patrimonio cultural

La sesión del jueves pasado del concejo deliberante de Urdinarrain no fue una más: allí se dio un inesperado e intenso debate sobre si declarar o no al balneario municipal Arenas Blancas como "Patrimonio Cultural, Histórico, Paisajístico y Ambiental de la ciudad de Urdinarrain", ubicado en el rio Gualeguay.



Hubo dos dictámenes ese día: uno pidiendo la aprobación y otro que proponía rechazar el proyecto de ordenanza presentado por el bloque oficialista de la Intransigencia Popular (IP). Lo que llamó la atención en el inicio del debate fue que el dictamen por la aprobación además de la firma de los concejales del oficialismo también llevaba la del concejal presidente del bloque opositor Frente Para Todos Horacio Fernández, mientras que el dictamen por el rechazo tenía solamente la de la concejal Olga Esposito, también del Frente Para Todos, lo que dejó al descubierto la disidencia entre el presidente del bloque opositor y sus compañeros de banca.



El concejal Sebastián Ingrassia fue quien esgrimió los argumentos de por qué se pedía declararlo patrimonio: habló de las bellezas naturales del lugar y la necesidad de proteger estos sitios en defensa del medio ambiente.



Por su parte, la opositora Olga Esposito manifestó que no creía necesario declararlo patrimonio ya que el balneario tiene pocos años, está alejado de la ciudad y no tiene nada de extraordinario en relación a otros tramos del río.



Del debate también participaron Nicolás Bugarín (IP), quien defendió la aprobación, y los ediles Pablo Pesce y Hugo Hergenrether, quienes expusieron sobre la postura contraria. "Hay otras prioridades antes que destinar el dinero al balneario", renegó Hergenrether.



También manifestó su postura el presidente del Concejo Deliberante Martín Traverso, quien pidió bajar a la banca para expresarse y fue la voz más encendida del debate: "Ojalá que la oposición recapacite. Necesitamos el apoyo de todos para ir a buscar, a través de gestiones, los fondos para comprar ese predio y que pase a ser del Municipio", señaló antes de argumentar sobre "lo visionaria que fue la creación de ese lugar hace 13 años".



Finalmente, se logró la aprobación por 6 votos a favor y 4 en contra. El concejal Fernández (FPT), que había firmado el dictamen por la aprobación, fue el único ausente en la sesión, supo El Día.



"El objetivo de la declaración de Arenas Blancas como patrimonio histórico, cultural, paisajístico y ambiental es un primer paso para poder pedir a los legisladores provinciales que gestionen los fondos para poder comprar esa propiedad y que de esta manera pase a manos de los ciudadanos de Urdinarrain", aclaró Traverso y arremetió de nuevo contra la oposición: "Parece que algunos no terminan de entender lo que significa, porque si le cuesta entender a la sociedad de Urdinarrain que esto es importante, difícilmente vamos a poder convencer a los legisladores para que lo declaren de interés provincial y así poder comprarlo".



"Es de acceso público, y una posibilidad más que les damos a los vecinos de tener un lugar de esparcimiento. Esto no significa que vamos a poner más partida de dinero en el balneario, solo asegura la continuidad del proyecto independientemente ante los vaivenes políticos y sea quien sea que dirija el municipio. Es una lástima que hayan tratado el proyecto y no hayan preguntado cual es el concreto de la declaración", finalizó.