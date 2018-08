La Fiesta Nacional de la Colonización tendrá dos noches gratuitas

A dos meses de la realización de la celebración más importante para la ciudad, la municipalidad de San José trabaja de cara a la edición número 33 de la Fiesta Nacional de la Colonización. El evento, que tendrá lugar el fin de semana largo de octubre, se realizará de viernes a domingo con diversas propuestas como peña, humor, el gran desfile evocativo y el show musical de cierre.



El viernes la entrada será libra y gratuita, y se pondrán a la venta las ubicaciones para mesas en el sector cubierto. El sábado también será de acceso libre para la elección de la reina de la fiesta nacional. El domingo, si bien no se definieron los montos de entradas y plateas, seguirán siendo populares.



"Este año se trabaja en mejorar el piso del galpón donde se hace la noche de peñas, no consideramos que este momento sea el indicado para la construcción de un escenario fijo que es nuestro anhelo, pero quedó pendiente para el otro año" dijo el Secretario de Gobierno y Hacienda, Carlos Becker.



A su vez, el funcionario municipal, coordinador de la fiesta, resaltó: "El traslado de las cantinas resultó altamente exitoso el año pasado como así también la ampliación del galpón, grandes inversiones para el predio con estructuras que ya quedan para el multieventos" apuntó Becker.



Asimismo el funcionario remarcó el trabajo que se realiza desde la coordinación de Cultura tanto para la organización del gran desfile evocativo, que este año tendrá como lema "La Colonia está de Fiesta", y la construcción de cuatro carrozas alegóricas, además del tradicional barco para representar el desembarco de los inmigrantes. Grilla artística Al referirse a la grilla artística, Becker anticipó que se están cerrando las distintas actuaciones, pero adelantó los músicos ya confirmados hasta el momento.



El viernes 14 noche será la noche de peñas, humor y folclore. Actuarán los locales de Los Vagabundos, Los Hermanos Gotte, el humor de El Gringo y Esteban Cuestas.



El sábado se llevará a cabo la elección de la reina nacional con las actuaciones de Cumbia Up y Combo 10.



El domingo luego, del desfile evocativo, actuarán en el escenario mayor Pitu Otero y su repertorio popular, Rubén Giménez con toda la música entrerriana y el gran cierre con Los Alonsitos y Los Nocheros.