La UTN Concordia dio una clase pública y advierten "problemas" en lo inmediato

Institucionales Docentes universitarios harán una olla popular en Oro Verde

Tal como se había adelantado, la comunidad educativa de la Regional Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se manifestó, a través de una clase pública en plaza 25 de Mayo, que incluyó una ruidosa movilización, por el retraso en el envío de las partidas presupuestarias y el ajuste en los salarios de docentes y no docentes.El decano de esa alta casa de estudios, ingeniero Jorge Penco, recordó que "todo el sistema público universitario está atravesado por este problema". En efecto, la manifestación incluyó a alumnos y docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).En ese sentido, explicó que tanto los profesores como el personal no docente han quedado relegados en la paritaria, aquejados por los altos índices de inflación."Si esto sigue así, este año, ni siquiera se van a ejecutar", puntualizó.Por último, el ingeniero explicó que en el reclamo han coincidido todos los claustros del quehacer universitario. "Esto es porque la situación es muy compleja", aseveró.Lo peor de todo es que no hay plazos oficiales certeros, ni un panorama inmediato que despierte un dejo de optimismo. "Estamos en agosto y hay promesas así como un montón de cosas pendientes", dijo Penco.En efecto, las clases están suspendidas, en una medida "que es un poco inédita en nuestra facultad", señaló. Agregando que "nosotros nunca nos hemos caracterizado por sumarse a este tipo de medidas pero en este caso el acatamiento es muy fuerte". (Diario Río Uruguay)