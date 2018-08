Juntaron firmas para declarar a Victoria ciudad "Pro Vida"

Cynthia Salazar (profesora en Ciencias de la Educación) y Adriana Araujo (Psicóloga Social) integran el grupo 'Victoria Te Quiero Pro Vida' que está reuniendo firmas para que Victoria integre el lote de ciudades Pro Vida, que según precisaron son varias en Entre Ríos y muchas más en Argentina.



En el transcurso de la semana pasada, las jóvenes estuvieron en Plaza San Martín, próximas al Monumento a la Madre, repartiendo folletería y pañuelos celestes a quienes decidieran interiorizarse sobre los alcances de la votación del proyecto de legalización del aborto, y brindando su análisis sobre el impacto que tendría en localidades como la nuestra.



Precisamente sobre este punto dialogaron con Paralelo 32: "Hay mucha desinformación sobre este tema, y no se difunden muchas de las cuestiones sensibles del proyecto, sesgadas por un montón de cuestiones ideológicas", dijo Salazar.



Entre los artículos que la profesora puso su reparo está la llamada 'interrupción' del embarazo (Art. 5 y Art. 7), "Que en realidad es que se termina con una vida, y que se puede decidir en cualquier momento del embarazo, incluso cuando está muy avanzado, como en el caso de la violación".



Salazar insiste en que los abortos 'por pobreza' o 'violación' no son una solución. "Permitir el aborto en caso de violación es ejercer más violencia sobre el cuerpo de esa mujer. Hoy se repiten muchas cosas sin fundamento, y por eso los invitamos a conocer de qué va este proyecto, y por eso los volantes tienen la consigna: Vos elegí tu pañuelo". Añadió que el espacio de una plaza es el ideal, por el contacto cara a cara, "sí bien usamos las redes sociales, pero desde que estamos acá, muchos se han acercado".



En tanto que Araujo dijo que este grupo busca que nuestra ciudadanía esté informada y sea consciente de lo que ocurre en Argentina.



"Queremos ayudar a la mujer que atraviesa por un embarazo, sus emociones, y por supuesto al bebé", precisó Araujo. En tanto que Salazar agregó: "Se ha hecho una movida importante a nivel nacional de ciudades Pro Vida, en Entre Ríos tenemos muchas ciudades declaradas, y el objetivo es que nosotros como ciudadanos podamos generar espacios de concientización y acompañamiento; y que la Municipalidad pueda desarrollar políticas relacionadas con lo que es el cuidado de la maternidad vulnerable. Además, respondiendo a la pregunta, es inseparable la madre de ese bebé en gestación; y para que nazca, primero tenemos que ayudar a la madre. Es más, nosotros entendemos que en este proyecto de ley no se está buscando el bienestar de la mujer".



Salazar añadió que: "Uno de los argumentos que se utilizan para validar la necesidad de aprobar este proyecto es que el mayor índice de los abortos son en personas de bajos recursos; pero qué se gana en una familia de cinco hijos evitando que nazca un sexto, porque la mujer que se le practicó el aborto vuelve a su casa y sigue siendo pobre, y sus hijos pasando hambre".



Paso seguido, mencionaron que Victoria, "es una ciudad donde es complicado expresarse sobre el tema, no vemos mucho movimiento de las autoridades del Hospital; y hay instituciones escolares donde se está a favor del aborto, por lo que escuchamos que nos comentan las adolescentes, identificándolo como una 'opción'".



Por último, Salazar se refirió a la situación de los dos espacios de salud que tiene la ciudad, Policlínico Victoria y Hospital, donde el Estado deberá garantizar determinada infraestructura, porque de aprobarse la ley se transformará en un derecho. "Puntualmente el Hospital no tiene sala de neonatología, pero no podrán negarse a practicar abortos; y además, en ambos casos ante cualquier complicación se ven obligados a derivar pacientes a un centro de mayor complejidad. ¡Cómo van a viabilizar esta práctica si hoy para tomarse una ecografía te dan 20 días de espera o una operación se programa el turnos a tres meses!. Sin embargo, esta ley garantiza que en el plazo de cinco (5) días la entidad médica debe resolver sobre el pedido que haga una mujer decidida a abortar. Ni hablemos de la objeción de conciencia", concluyó.