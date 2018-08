UADER prepara las Jornadas Provinciales de Personas Mayores

En lo que será su cuarta edición, se realizarán en la ciudad de Concepción del Uruguay durante los días viernes 7 y jueves 8 de septiembre, las Jornadas Provinciales de Personas Mayores: "Abordajes interdisciplinarios para repensar las prácticas en torno a la vejez en el contexto actual"; sumándose a la organización la Municipalidad de Concepción del Uruguay a través de la Dirección de Adultos Mayores de la Secretaría de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos.En esta línea de acción, la Universidad junto a los Estados provincial y municipal, articulan esfuerzos y trabajan de manera sinérgica con el propósito de favorecer la formación y promoción con respecto a las personas mayores.La persona mayor es mirada desde la interdisciplina y como sujeto pleno de derechos. Desde este enfoque, se promueve la capacitación y la educación y se potencian sus derechos y autonomía.De las IV Jornadas Provinciales de Personas Mayores podrán participar docentes, graduados, estudiantes y personal técnico-profesional de instituciones educativas de nivel superior universitario y no universitario.También podrán participar integrantes de organizaciones e instituciones vinculadas con el grupo etario en el territorio de la provincia de Entre Ríos.El público en general podrá participar en carácter de asistente.Breve reseña: La accesibilidad es la cualidad de fácil acceso para que cualquier persona, incluso aquellas que tengan limitaciones en la movilidad, en la comunicación o el entendimiento puedan llegar a un lugar, objeto o servicio. La accesibilidad universal es aquella condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. En este sentido, se admitirán trabajos relacionados a accesibilidad arquitectónica, urbanística, de transporte, de comunicación, electrónica, doméstica en tanto propendan al planteo de los problemas y realicen contribuciones a soluciones plausibles y reales.Breve reseña: Este eje procura reunir aportes para brindar a la comunidad, contribuyendo a que las personas mayores sigan mejorando su calidad de vida. Se admitirá la presentación de trabajos sobre:? Organizaciones sociales como agentes de cambio en prácticas salutogénicas.? Promoción y protección de derechos. Realidades locales e intervenciones posibles.? Propuestas educativas para disfrutar de una vida saludable. Envejecimiento activo y saludable.? Intervenciones y prácticas para prevenir enfermedades de esta época.? Prevención en salud mental. Empoderamiento. Generatividad. Vejez y diversidad.? Experiencias comunitarias sociales y ambientales.La participación en las Jornadas será mediante la presentación de ponencias en relación a los ejes planteados, debiendo enviar previamente un resumen de la misma, cuyo plazo se estableció hasta el sábado 30 de junio.Dicho resumen deberá tener las siguientes características:? Texto en Word de 1500 palabras como máximo (aprox. 5 páginas A4), en fuente Times New Roman tamaño 12; espaciado entre líneas de 1.5, justificado completo; márgenes de 2,5 cm.? Título conciso que refleje el desarrollo de la ponencia.? 3 palabras claves que se indicarán abajo del título.? Apellidos y nombres completos de los autores (se permiten hasta 5 autores por trabajo).? Institución a la que pertenecen/representan, función o cargo que ocupan en dicha institución.? Direcciones de correo electrónico y números de teléfono de los autores.El archivo del resumen debe ser nominado con el APELLIDO del primer autor y enviarse a: jornadaspersonasmayores4@gmail.com La participación en las IV Jornadas Provinciales de Personas Mayores no tienen costo alguno tanto para los expositores como para los asistentes.