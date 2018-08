Facultad de Salud analizará si presta su espacio para que diserte Albino

Tras sus polémicos dichos, la Facultad de Salud revisará la decisión de prestar su espacio para que diserte Abel Albino. Será en la próxima reunión de Consejo Directivo, órgano que aprobó la concesión del espacio para la actividad que se hará el 21 de septiembre.



"En la próxima reunión del Consejo Directivo seguramente surgirá el tema", aseveró el Decano Jorge Luis Pepe. Indicó que el encuentro del Consejo Directivo todavía no tiene fecha definida, pero estimó que será a fines de agosto.



Pepe aclaró que la actividad no es organizada por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), sino por la institución civil El Solar. Se trata de una jornada de debate y formación denominada "Problemáticas infanto-juveniles: la familia en red".



"El Solar nos pidió el auspicio y el salón para desarrollar una actividad. Y en mayo pasado fue aprobado por el Consejo Directivo, porque el tema era la problemática infanto-juvenil", remarcó al respecto. "Ahora sabemos que uno de los que viene es este personaje, a quien no conozco pero he escuchado decir algunas barbaridades", sostuvo Pepe en referencia a Albino, quien fue ampliamente repudiado días atrás luego de que afirmara que "el preservativo no protege del virus del Sida", supo APF.



"Yo soy médico pediatra, integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría. Lo que dijo Albino sobre el preservativo no es un error, es una falta de ética que atenta contra la salud pública", cuestionó el Decano de Salud. "Estamos muy preocupados porque estos dichos afectan a la salud pública, y atentan contra la política pública de salud y de los formadores. Estos dichos no sólo son desafortunados sino que son inapropiados para un profesional que tiene responsabilidades sociales", criticó.



De todos modos, el Decano respaldó a El Solar: "Es una asociación que asiste a niños con problemas de crecimiento y desarrollo, que tiene una historia y tradición muy importante en la región en relación a esta temática", remarcó.



Contó además que "es decisión del consejo directivo y de la gestión" promover las actividades científico-académicas "para que todos los temas que importan a la salud pública tengan un espacio de discusión en el ámbito de la universidad, que es el ámbito más serio desde el punto de vista del abordaje científico-académico".



En ese orden, comentó que "hace dos semanas hubo una actividad sobre el aborto y la ley de despenalización, donde participaron importantísimos científicos y, desde una mirada plural, se pudo desarrollar sin ningún tipo de inconveniente". Repudio a las críticas Por otro lado, Pepe se refirió a las críticas emanadas desde el Sindicato de Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu). "Esto que ha pasado me provoca, por un lado, una reflexión que tiene que ver con las competencias de este invitado (por Albino), y por el otro, con las formas de operación política que hacen algunos grupos, que me parece no son constructivas".



"Acá hay un grupo radicalizado que escracha una actividad científico-académica aprobada por el Consejo Directivo previo a esto (por las polémicas declaraciones de Albino sobre el preservativo)". Y añadió: "En todo caso el Consejo Directivo decidirá si revisa si se realiza o no la actividad en el ámbito de la Facultad".



"Si tienen alguna observación y la actividad se desarrolla, que vengan y lo planteen. Pero el pensamiento único en la facultad no existe. Yo no invito a mis amigos, sino a los que saben. A esta persona no la invitamos nosotros, sino una institución seria. Pero Albino tiene muchas cosas que explicar, porque ha trasgredido las normas éticas", resaltó el Decano.



Subrayó luego que "la universidad es un espacio plural en donde hay gente que dice cosas que a muchos no les gusta. Y con respeto lo podemos discutir".



Por último dijo: "Repudio los dichos de Albino y también las formas de injerencia en la dinámica de la unidad académica. No somos improvisados ni irresponsables".