En el marco del tratamiento en la Cámara de Senadores del proyecto de despenalización del aborto, este domingo 5 de agosto, a partir de las 16.00, se realizará en Concordia, la "Caravana por las 2 Vidas", confirmó a El Observador, el Pr. Daniel Ozuna, presidente de la Asociación de Pastores de esa ciudad.



"La misma saldrá a las 16.00 desde el Monumento a la Mujer y recorrerá distintas arterias de Concordia, finalizando en la ex Estación Norte, con la plantación de 4 árboles autóctonos, símbolo de la vida" comentó Ozuna.



Desde la organización "Concordia por la Vida", se invita "a toda la comunidad a participar con vehículos, carteles, banderas y pañuelos celestes y quienes no posean medios de movilidad, podrán esperar la caravana en la ex Estación Norte, a partir de las 16.30.