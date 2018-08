Entre Ríos se suma con acciones de concientización a la estrategia mundial de promoción de la lactancia materna, del 1 al 7 de agosto, como acto de nutrición, seguridad alimentaria y reducción de la pobreza. En este marco, bajo el lema Lactancia materna, la base de una vida saludable, este miércoles a las 8.30 será el lanzamiento en el salón Dr. Abel Obaid del hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. Asimismo el viernes de 9.30 a 12.30 en la Plaza 1° de Mayo (intersección de Urquiza y Peatonal San Martín), el Ministerio de Salud, sus áreas, programas y efectores invitados desarrollarán una jornada de promoción.



Además, durante la semana, en todos los centros de salud y hospitales de la provincia se desarrollarán actividades que fortalecen la lactancia.

La cartera sanitaria provincial a través de sus dependencias y efectores, trabaja en la difusión de los beneficios de la lactancia materna como el mejor y más completo alimento que puede recibir un recién nacido. En este sentido la pediatra Gisela Giorgio, integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Río Paraná destacó que a través de la leche de la madre "el bebé recibe nutrientes que le proporcionan defensas ante enfermedades infeccionas de tipo respiratorio o gastrointestinal y reducen el riesgo de padecer, en la edad adulta, patologías crónicas como obesidad, diabetes y cáncer".



La profesional refirió que amamantar también protege a la mamá "contra el cáncer, la anemia y otras patologías; facilita la recuperación tras el parto; promueve una población más sana y el cuidado del medioambiente".



Por otra parte, Giorgio indicó que "es recomendable que el obstetra/ginecólogo asesore a la mamá durante el embarazo y brinde información para su preparación".



Cabe destacar que "la leche de fórmula no es el alimento óptimo que debe recibir el bebé y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) recomiendan la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y que se continúe hasta los dos años o más con la incorporación de alimentos adecuados". En tanto que "el calostro, la primera leche después del parto, posee un color amarillento y es el mejor alimento que puede recibir un bebé al nacer, ya que lo defiende de las infecciones más comunes".



La especialista indicó que entre las pautas para la lactancia materna exitosa "la madre necesita apoyo, información, descanso y buena alimentación: el pediatra debe brindar el acompañamiento adecuado para establecer la lactancia". En este sentido refirió que "los Comités de Lactancia, uno de ellos en el hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, sostienen y guían durante las distintas etapas el proceso, incluso el destete". Actividades previstas en centros de atención primaria y hospitales

Teniendo en cuenta que los objetivos de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2018 se centran en la relación de ésta con la nutrición, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza, la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil organizó una jornada de promoción para el viernes de 9.30 a 12.30 en la Plaza 1° de Mayo, intersección de Urquiza y Peatonal San Martín de Paraná. Desde la División Maternidad y Perinatología y Nutrición destacaron que el lema "insta a empoderar la lactancia en relación a sus beneficios nutricionales y no nutricionales dado que la alimentación con leche materna no es sólo nutrición adecuada, sino también optimiza la salud del lactante y del futuro adulto, como así también de la propia madre". Durante la misma se realizarán: consejería, promoción de espacios amigos de la lactancia, acciones de efectores de salud, entrega de folletería y souvenirs.



La actividad contará con el aporte de los programas que dependen de la Subsecretaría de Redes Integradas de Servicios de Salud y centros de atención primaria.



Por su parte el hospital Materno Infantil San Roque de Paraná procederá al acto de lanzamiento de la Semana Mundial de la Lactancia Materna este miércoles, de 8.30 a 10.30 en el salón Dr. Abel Obaid. Luego del acto de apertura que contará con la presencia ministerial se abordarán temas alusivos a la nutrición adecuada, la seguridad en la alimentación y la reducción de la pobreza.



Continuando la agenda del nosocomio, el jueves a las 11, se hará un almuerzo saludable en el espacio de Alta Conjunta para mamás y sus familias.

En tanto que el viernes a las 6.30, en torno a un desayuno saludable, los enfermeros de Neonatología se referirán a los beneficios de la lactancia materna. Respecto al mismo tema, a las 9.30, los enfermeros de la sala de Maternidad coordinarán un break saludable.



El sábado a las 9.30 por su parte habrá un break saludable con enfermeros de la sala Maternidad sobre el tema lactancia en relación al trabajo diario. A las 10.30 a propósito de la misma temática se referirán, en otro break saludable, los enfermeros de la sala de Neonatología.



El martes 7 de agosto a las 9 se desarrollará en la institución de salud materno infantil de referencia una actividad cultural, de música y artes plásticas, abierta al público. Y desde las 16 en el salón de actos del Poder Judicial (Laprida 255, segundo piso), habrá una charla del abordaje interdisciplinario en lactancia materna, organizada por la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Se entregarán certificados de asistencia y las inscripciones podrán realizarse en el sitio: cjg.jusentrerios.gov.ar/OM/.



En tanto que el hospital Centenario de Gualeguaychú exhibirá fotos de madres amamantando; cuadros con los 10 pasos de la iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño y otras recomendaciones importantes. Asimismo se entregarán las Políticas de Lactancia Materna en algunos servicios. También se distribuirán folletos alusivos.



El miércoles 8 finalizará la propuesta en el auditorio del hospital Centenario con la proyección del video documental 'MAM.AR Confiar-Vincular-Amar', premiado por la Sociedad Argentina de Pediatría en el Congreso de Lactancia Materna. La actividad es para toda la comunidad y se invitará especialmente a estudiantes de Enfermería y Nutrición, colegios secundarios, profesionales de la institución y centros de salud.



Todas las actividades estarán a cargo de Enfermería, Nutrición, Obstetricia, Asistentes Sociales y Equipo de Lactancia Materna del hospital Centenario.



En la localidad de Larroque, departamento Gualeguaychú, el municipio, el hospital San Isidro Labrador y el centro de salud Santiago Bougnard programaron actividades para compartir experiencias, debatir con profesionales de la salud y hablar de los beneficios de amamantar: la leche materna en cuanto a su nutrición fisiológica y emocional, mitos y verdades.



En los centros de salud de Paraná Selig Goldin, Dra. Cecilia Grierson, Jorge Newbery y Dr. León Alcain, se darán charlas alusivas y talleres durante la semana. Actividades similares realizará el municipio de Maciá (departamento Tala); los centros de salud Raúl Uranga de Aldea Brasilera (departamento Diamante) y La Concepción de Concepción del Uruguay. Finalmente el hospital Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso impulsará un concurso de fotografía sobre lactancia.