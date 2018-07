Victoria lanzó una campaña para el arbolado urbano

Victoria tiene hoy 193 árboles en todo el casco urbano y de ese total, un 32 por ciento está en malas condiciones fitosanitarias o no corresponde a la especie adecuada para estar ubicado en la vereda.



Según explicó la paisajista Luciana Silva, "Victoria tiene hoy 193 árboles en todo el casco urbano y de ese total según un censo realizado, un 32 por ciento está en malas condiciones fitosanitarias o no corresponde a la especie adecuada para estar en la vereda".



"Cuando uno plantea paisajísticamente arbolar una ciudad, se tienen en cuenta determinadas características. No hay un árbol perfecto sino que hay algunos que se adecuan a cada lugar por variedad, por sus condiciones, por la sombra o por las raíces que desarrolla", explicó Silva.



Es por eso que para la ciudad de las siete colinas que tiene veredas angostas y por las que además pasan en forma subterránea distintos servicios, se eligieron tres variedades, entre ellas la denominada "crespón" y la "pata de vaca". Se trata de ejemplares de porte mediano.



El vecino que quiera un árbol debe pedirlo por mesa de entradas en la Municipalidad de Victoria: "Llevamos al vecino un árbol con un tutor y lo plantamos siempre y cuando la vereda se presente en terreno natural, es decir que no tenga ni loza ni baldosa. Si lo tiene el propietario deberá poner en marcha los medios para adecuar el espacio donde se va a plantar", completó la experta en arbolado y agregó que a partir de esta iniciativa, también el personal municipal indicará a cada vecino qué cuidados requiere cada especie.