El hospital Centenario revalidó la prevención de ITS

El Infectólogo Ignacio Bourlot puntualizó que "es importante revalidar al preservativo tanto como un método anticonceptivo que, además, protege contra el resto de las enfermedades de transmisión sexual, dentro de las cuales hay una variedad que incluyen virus, bacterias que pueden producir infecciones como la gonorrea, el VIH, las hepatitis B y C, el virus del HPV".



Ante estas complicaciones "el uso del preservativo es la principal medida preventiva. Esto debe estar claro: el preservativo es una medida segura validada por todas las sociedades científicas y academias de medicinas del mundo, basados en múltiples estudios de investigación. Sobra evidencia para decir que es la herramienta que tenemos que recomendar a la población", enfatizó Bourlot.



En torno a este debate sobre los métodos anticonceptivos y preventivos de las ITS, Bourlot refirió en especial al crecimiento sostenido -al menos desde 2014- de casos de sífilis. "La falta de uso de preservativos o de distintos tipos de cuidados en las relaciones sexuales sean oral, anal o vaginal, conlleva un aumento persistente de esta enfermedad que vemos en los datos hospitalarios generados por el equipo del Nodo Epidemiológico".



Los registros muestran una tendencia estable en los últimos años a partir de advertir desde 2016 a la sociedad sobre esta realidad presente tanto en Gualeguaychú como en el resto del país, expuso el Director Hugo Gorla. El trabajo preventivo es constante desde la institución en su conjunto, valoró.



La sífilis es una enfermedad que varía en estadios y en los pacientes se puede constatar en sus distintos fases de evolución. Al respecto, el Infectólogo sostuvo que "la etapa primaria de la enfermedad se diagnostica por una lesión en área genital o donde ocurrió el contagio durante la relación sexual que es muy característica. Después puede ser secundaria donde se manifiesta con lesiones en zonas mucosas del cuerpo, como la boca y los genitales, o heridas cutáneas".



Pero en el Centenario también se siguen tratamientos para sífilis terciaria que "en este escenario de los últimos años hemos tratado. Tener un caso así es una señal de que, en la base de esa pirámide, hay un gran número de sífilis en estadios precoces que son los prevenibles con el uso del preservativo", explicó el Dr. Ignacio Bourlot.



Asimismo, el Infectólogo y la Dirección del Hospital manifestaron "desde los últimos cinco años es nuestra preocupación porque se notifican estadísticas en aumento. Es una tendencia nacional, que se repite en distintos lugares como se suele hablar en los Congresos. No es una problemática puntual de Gualeguaychú, aunque obviamente desde la institución trabajamos en la prevención".



Finalmente, Bourlot resaltó que "la sífilis es un problema de salud importante que tiene su principal impacto en los casos congénitos que son la transmisión de la mamá embarazada al bebé por nacer. Eso tiene un rebote muy alto en salud perinatal porque genera abortos espontáneos, mortinatos infantiles, malformaciones y secuelas neurológicas en el futuro. De allí que insistimos que, tanto los varones como las mujeres en edad fértil, deben cuidarse con preservativos", destacó.-