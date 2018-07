Se corre este sábado la nueva edición de la Maratón "Oro Verde corre"

Algunos detalles

La nueva edición de la Maratón "Oro Verde corre" se realizará este sábado 28 de julio en la ciudad universitaria. La carrera de calle se enmarca en las actividades realizadas para conmemorar el 31º aniversario de la creación del Municipio de Oro Verde.La carrera estará fiscalizada por la Asociación Máster de Atletas entrerrianos (Amae) y Cavra (Confederación de Atletas Veteranos de la República Argentina), con el sistema de control de tiempo e identificación de Cronomet.Se trata del Campeonato Nacional Máster de 15 km de Running y 10 km de Marcha Atlética del que sólo pueden participar corredores federados mayores de 30 años.Forma parte del Campeonato Nacional de Máster y tendrá un costo para federados de 350 pesos por persona. Con la inscripción se ofrece una remera, refrigerio e hidratación. También se incluye la cobertura del seguro y habrá servicio de ambulancia.Marcelo Barreto, responsable de Deporte y Turismo del Municipio, explicó que esperan atletas de todo el territorio nacional "cabe aclarar que esta carrera es para atletas de la categoría máster. Para los atletas más jóvenes y corredores libres tendremos otro evento más delante".También habrá un servicio de cantina con comidas y bebidas que ofrecerá Chaná Timbú Rugby Club.¿Dónde? Centro Integrador Comunitario de Oro Verde (Av. Los Chañares y Las Golondrinas). Largada 10K de Marcha Atlética: 13:30 hs. y 15K de Running: 15 hs.¿Cómo me inscribo? La inscripción se realiza online por medio de la páginawww.encarrera.com.ar/oroverde/ o presencial a partir de las 11 hs. en el Centro Integrador Comunitario. Se abonará en ambos casos en el lugar.¿Qué incluye la inscripción?¿Tengo que retirar un kit? Incluye una remera, refrigerio e hidratación, junto a una cobertura de seguro. No es necesario retirar el kit, se entregará al momento de la acreditación a cada corredor o corredora.¿Qué premios hay? Recibirán premios del 1° al 5° en la categoría general varones y mujeres y medallas del 1° al 3° puesto.¿Puedo correr si no tengo afiliación?Los atletas que no tienen asociación en su provincia pueden afiliarse a Entre Ríos y participar comunicándose con el presidente de AMAE Daniel Gangli al E-mail: dgangli@hotmail.com o al Cel: 0343 - 154255190.