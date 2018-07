La Defensoría del Pueblo organiza talleres para adolescentes

Se tratan de dos encuentros especialmente diseñados para "compartir momentos de diversión, expresión, música y creatividad. La propuesta es reflexionar en torno a la construcción de confianza y de vínculos saludables, el manejo adecuado de conflictos, las emociones y la prevención de la violencia", consigna la convocatoria.El primer taller se titula Arte y juego, multiespacio para el encuentro y se desarrollará el sábado 4 de agosto, de 10 a 14, en calle Laprida 136 (Agmer Paraná) y estará a cargo de Emilio "Pata" Ruberto, Andrés Leiva y Florencia Albornoz.El segundo, Ritmo y Palabra. Rapear para comunicar, será el sábado 11 de agosto, de 10 a 14, en la Secretaría de la Juventud, en calle Alameda de la Federación 317. Los docentes son Gabriela Zonis y Lisandro Soler.Los talleres son gratuitos, abiertos e independientes uno de otro. Por consultas o inscripciones, los interesados podrán comunicarse a: dialogoscomunidad@gmail.com o a los teléfonos (0343) 4202346 / 4211051. Al finalizar el ciclo se entregarán certificados de asistencia.El encuentro de la primera semana de agosto, que será el inicio de una serie en este año, pretende -a través del juego y el lenguaje de la plástica- lograr un acercamiento a las problemáticas que viven los adolescentes en los diferentes territorios de la trama urbana de la ciudad. Para eso, la convocatoria ofrece un espacio de reflexión por medio de actividades lúdicas y artísticas donde los participantes podrán familiarizarse con herramientas que permitan la construcción de sentidos e identidades.En cuanto al espacio que se propone para el 11 de agosto, apunta a que quienes asistan conozcan y elijan el rap como un modo de comunicación, relacionándose a partir del ritmo, la composición y la improvisación, para dar lugar a la creatividad, el pensamiento y la expresión.El inicio del Ciclo de Diálogos fue en 2015, cuando la propuesta obtuvo una excelente respuesta de parte de la comunidad, lo que motivó la reedición de la convocatoria con una ampliación del alcance y de público. El objetivo fundacional de la iniciativa se mantiene en el tiempo y consiste en promover acciones y reflexiones en relación al abordaje de los conflictos cotidianos y la prevención de la violencia.En 2015 participaron más de 400 personas de los ocho talleres, independientes entre sí, que tuvieron lugar en la Casa de la Ciudad, y más de 200 en la edición 2016, que tuvo la particularidad de desarrollarse en diferentes puntos de la ciudad y profundizar cuatro ejes temáticos (tres encuentros por tema). En tanto, en 2017 se realizaron cinco talleres propuestos especialmente para docentes y personas que trabajan con grupos, a los que asistieron 250 participantes. Se trabajó la mirada del abordaje de conflictos desde la plástica, el teatro, la promoción de la literatura y la expresión corporal."El valor de estos espacios de intercambio y crecimiento colectivo se desprende no solo de la calidad de las propuestas brindadas por los docentes a cargo de cada taller, sino también de la riqueza de los aportes y reflexiones de los participantes", afirmó Irina Chausovsky, Coordinadora del Centro de Mediación Comunitaria, en relación a los fundamentos de la propuesta general.En tanto, para la segunda mitad de agosto y septiembre están previstos tres talleres destinados a docentes y facilitadores grupales. Se considerarán recursos y habilidades sociales para la convivencia, el abordaje adecuado de conflictos y la prevención de la violencia.A continuación, una breve referencia sobre los docentes que tendrán a cargo el desarrollo de los talleres destinados a adolescentes.es mediador, formador de alumnos mediadores y Facilitador Lúdico en la Cotidianeidad y Co-responsable de ValorArt (Talleres y Mediaciones para la Gestión Pacífica del Conflicto Escolar). Ha sido tutor mediador en escuelas secundarias 2011/2013 y en formación de alumnos mediadores en Escuela Alberdi (Uader) en 2014; tutor mediador en la Escuela Secundaria Juan Manuel de Rosas (2015) y tutor mediador en la Escuela Secundaria República de Entre Ríos. Integra el equipo del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de Paranáes Realizador Plástico Superior formado en la Facultad de Humanidades Artes y Ciencias Sociales (Uader) y en el Taller de Pintura desarrollado con el artista plástico Oscar Ojeda. Integró el equipo de muralistas del Programa "Todas las manos" dependiente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná, participando en el diseño, preparación, ejecución y restauración de más de 200 murales en la ciudad de Paraná.cursó la carrera de Técnica en Grabado en la Facultad de Artes Visuales (Uader). A partir de 2014 fue miembro del Programa Municipal Todas Las Manos, donde comenzó a "pensar al mural como una herramienta de transformación social". Hace tres años forma parte del Movimiento Internacional de Muralismo y Arte Público "Italo Grassi", el cual "me dio la posibilidad de plasmar mi obra a nivel nacional e internacional", expresó. Albornoz añadió que en el muralismo encontró la posibilidad de facilitar espacios colectivos de participación e intercambio, "donde quien lo desee pueda ser parte de un proceso creativo y de conformación de una obra monumental".es actriz, rapera y cantante. Egresó en formación teatral de nivel medio en la Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. C. Carminio" de Paraná. Desde 2006 a 2017 residió en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obtuvo el título de "Licenciada en actuación" en la Universidad Nacional de Artes (U.N.A.) Paralelamente realizó estudios complementarios: Taller de percusión Latinoamericana con Juan Pablo Francisconi (La Bomba de Tiempo), entrenamiento para la voz y clases de canto con Nancy Endrizzi y clases de danza jazz con Pedro Frías en la academia privada Dan-Zas. Desde el área artística su experiencia relaciona al rap y al teatro desde su Proyecto Gabi Zonis Rap. Unipersonal de rap y humor.estudió batería, guitarra y audio perspectiva. Tomó clases de canto. Estudia percusión. Se graduó como Profesor en Ciencias de la Educación. Se desempeñó como docente, tutor y asesor pedagógico en el nivel medio. Actualmente da talleres de percusión en la vecinal del B° Mitre para niños y jóvenes donde ofició de director escénico, arreglador y letrista de la Murga Cacho Bochinche, surgida de la misma vecinal. Da clases en el Profesorado de Música y el de Teatro de la Escuela Constancio Carminio y es docente particular de percusión y guitarra.