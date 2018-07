La Uader otorgará el Título de Doctora Honoris Causa para Rita Segato

En ese marco, brindará la conferencia "El mandato de masculinidad y la violencia contra las mujeres", invitada por la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans.



Luego de que el Consejo Superior aprobara por unanimidad la propuesta realizada por el Programa Integral "Género, Derechos y Salud" (Secretaría de Integración y Cooperación con la Comunidad y el Territorio), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) formalizará el otorgamiento del título Doctora Honoris Causa a la antropóloga Rita Segato (Resolución CS N°226-18).



La ceremonia para otorgarle la máxima distinción académica de la Universidad se llevará a cabo el miércoles 25 de julio a las 16 en el salón de actos de la Escuela Normal "José María Torres" (Urquiza y Corrientes), en Paraná, sede de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.



En la oportunidad, luego de recibir el título honorífico, invitada por la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de la capital provincial, Segato brindará la conferencia "El mandato de masculinidad y la violencia contra las mujeres". Esta actividad fue declarada por el Consejo Superior de Interés Institucional (Resolución CS N°227-18).



La iniciativa de la distinción fue postulada considerando que los antecedentes de Segato la posicionan como una voz reconocida mundialmente por el movimiento feminista. El vínculo de que la profesional con el acontecer entrerriano y el movimiento en favor de los derechos de las de las mujeres a nivel local, se da a partir de que Segato fue propuesta por la mencionada Asamblea como testigo en el marco del Jury de Enjuiciamiento al juez Carlos Rossi. El proceso se lleva adelante contra el magistrado que dispuso la libertad condicional de Sebastián Wagner, femicida de la estudiante de la UADER, Micaela García.





Fundamentos



Es antropóloga, nacida en Argentina, y ha desplegado su trayectoria en Venezuela, Irlanda, Estados Unidos y Brasil, países en los que estuvo radicada, se formó y se desempeñó como docente e investigadora. Obtuvo los títulos de Master of Arts (1978) y doctora en Filosofía -Ph.D.- (1984) en el Departamento de Antropología Social de la Queen's University of Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido de Gran Bretaña. Fue profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia desde 1985 a 2010, fue docente de los Programas de Posgrado en Bioética y en Derechos Humanos en la misma Universidad desde 2011 a 2017, y es investigadora de nivel máximo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil", se indicó.



Algunos de los libros de Segato, que ha publicado en distintos idiomas, son: Las Estructuras Elementales de la Violencia (Buenos Aires: Prometeo, 2003 e 2013); La Nación y sus Otros (Buenos Aires: Prometeo, 2007); La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez (México, DF: Universidad del Convento de Sor Juana, 2006, y Buenos Aires: Tinta Limón, 2013); Las Nuevas Formas de la Guerra y el Cuerpo de las Mujeres (Puebla: Pez en el Arbol, 2014); L' Oedipe Noir (Paris: PetiteBibliothèquePayot, 2014); La Crítica de la Colonialidad en Ocho Ensayos y una Antropología por demanda (Buenos Aires: Prometeo, 2015) y La Guerra contra las Mujeres (Madrid: Traficantes de Sueños, 2016 y Buenos Aires: Prometeo, 2018).



Es co-autora de la primera propuesta de acción afirmativa para garantizar el ingreso de estudiantes negros e indígenas en la educación superior de Brasil (1999), y co-autora, con 41 mujeres indígenas de todas las regiones del país, de una primera propuesta de acciones afirmativas y políticas públicas para mujeres indígenas ante el estado brasilero (2002).



Entre 2002 y 2013, colaboró con la Fundación Nacional del Indio (Funai) de Brasil en la realización de talleres con mujeres indígenas de todo el país destinadas inicialmente a la promoción de las actividades productivas de las mujeres indígenas y, a partir de 2007, a la divulgación de la Ley María da Penha contra la violencia doméstica.



Ha colaborado, desde 2003, con organizaciones diversas de Ciudad de México y Ciudad Juárez, en especial con Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en seminarios y talleres sobre feminicidio.



Colaboró también con organizaciones de mujeres de El Salvador, como Las Dignas, Ormusa, Las Mélidas y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu); de Guatemala, con el consorcio formado por Mujeres Transformando el Mundo (MTM), UNAMG (Unión de Mujeres de Guatemala) y ECAP (Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial); de Nicaragua, con las organizaciones Aula Propia y La Corriente; y de Honduras, con el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.



Actuó como experta del eje Violencia Misógina en el Tribunal de Direitos de las Mulheres Viena +20 organizado por Mugarik Gabe y un consorcio de 22 organizaciones (Bilbao, 2013). Fue jueza del Tribunal Permanente de los Pueblos para el capítulo México en la Audiencia celebrada en Chihuahua sobre crímenes contra las mujeres (2014). Fue perito para el Ministerio Público de Guatemala para el caso Sepur Zarco, que juzgó un crimen de sometimiento a esclavitud sexual y doméstica de mujeres indígenas maya q'eqchi'es de militares guatemaltecos durante el período autoritario (2014 a 2016). Actuó como jueza en el Tribunal de Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres durante el Foro Social Panamazónico, en Tarapoto, Amazonia Peruana (2017). Actualmente se encuentra elaborando un Diagnóstico para la Policía Nacional Civil de El Salvador sobre crímenes de género.



Fue investigadora visitante posdoctoral en el Departamento de Antropología Social de la City University of New York ? CUNY (1992); en el Departamento de Antropología de Rice University, Houston (1994 ? 1995); en el Institute for the Research in the Humanities de la Universidade de Wisconsin en Madison (1999) y académica invitada en la École de Hautes Études en Sciences Sociales de Paris (2003).