Centro de Defensa Comercial de Gualeguaychú: "La situación es muy preocupante"

El presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, Rubén Cabrera, se refirió a la actualidad "por momentos desesperante" que atraviesa el sector que representa.



Lejos quedaron los brotes verdes anunciados desde el gobierno nacional luego de la devastadora devaluación del peso y el aumento del dólar. El golpe cambiario, como algunos llaman a los efectos de la fuga de divisas al exterior, y sus efectos se empiezan a sentir fuertemente en la economía real del país. Gualeguaychú, claro está, no es la excepción a la regla: los comercios atraviesan una situación muy preocupante, que parece cada vez empeorar un poco más. "Por momentos es desesperante", admitió el presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial (CDCI), Rubén Cabrera, en diálogo con El Día desde Cero.



"No se puede seguir así", aseguró el comerciante, al tiempo que explicó que el ranking de los más desfavorecidos por la actual crisis económica es encabezado por "el sector automotriz, donde las ventas se cayeron totalmente". Asimismo, "el sector electrodomésticos es el segundo más afectado, mientas que la actividad en el sector de alimentos "va disminuyendo, pero menos rápidamente que en los anteriores", describió Cabrera.



"La situación no era buena, pero en los últimos tres meses ?conjuntamente con el descalabro financiero del país? se profundizó notablemente. En el caso de las pymes, siempre se trata de no llegar al despido de personal, porque la relación con los empleados es de cercanía, es casi familiar. Pero es una situación muy complicada, muy preocupante", expresó.



Las perspectivas de reactivación, que en algún momento apuntaron al "segundo semestre" cada vez quedan más lejos. De hecho, desde el propio gobierno nacional reconocieron que la segunda mitad del año será igual o peor que la primera, en cuanto a la actividad económica. Lo que, lógicamente, genera una preocupación generalizada, que se agudiza en quienes tienen empleados en relación de dependencia. La falta de financiamiento ¿Cómo se sale? Pregunta de difícil respuesta si las hay, es cierto. Pero igual de cierto es que la Argentina sufre cíclicamente este tipo de crisis, que tienen a la incontrolable inflación como uno de los factores más preocupantes y que, a pesar que se pagan precios cada vez más altos en términos sociales y económicos, en algún momento llega la paz post tormenta.



Para el presidente del CDCI, uno de los principales problemas que en la actualidad tienen el sector es el aumento en las tasas de interés que ofrecen las entidades bancarias. "La realidad, de los medianos comerciantes al menos, es que siempre se hace uso del margen de descubierto que habilita el banco", explicó Cabrera. Pero este mecanismo se vio notablemente afectado por el considerable aumento en las tasas cobradas por las entidades financieras tras la devaluación del peso. "Se pasó de una tasa anual de 20 por ciento a una del 90", lamentó. "Esto repercute, o repercutirá en el futuro inmediato, en la cadena de pagos y en toda la actividad", agregó.



En esta línea, el representante de los comerciantes de la ciudad pidió que "el gobierno de Entre Ríos se siente a acordar con las entidades bancarias y que, como pasó en San Juan por ejemplo, acuerden tasas más accesibles para el sector".