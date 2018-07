En Villa Elisa los edificios públicos deberán contar con cambiadores de bebés

Una inquietud de un grupo de padres llegó al Concejo Deliberante y se transformó en ordenanza. Con la edil Alejandra Barboza de Juntos por Villa Elisa de Cambiemos como autora y el voto unánime de sus pares, se dispuso colocar cambiadores para asistir a los bebés en edificios públicos y un cesto de uso exclusivo para pañales.



La iniciativa surgió observando "la importancia del cuidado de nuestros hijos y la necesidad de poder cambiarlos en un lugar donde no se moleste a terceros y que sea higiénico, sería de mucha ayuda y comodidad colocar cambiadores de niños en las plazas que posean baños, espacios públicos y privados de masiva concurrencia".



Esta nueva normativa municipal dispone la colocación de un cambiador en cada sanitario (en caso que dispongan de uno adaptado podrá colocarse allí), que todos los días se recojan los residuos e higienizar el lugar y sugerir adherirse a los edificios privados, principalmente los de masiva concurrencia, supo El Entre Ríos.



Entre los argumentos del proyecto, se mencionaba que "ya en otras ciudades se ha implementado este sistema de cambiado para proteger al niño y preservar sus derechos", "que es económico y no generaría gran gasto para el municipio", "que es sumamente seguro para que mamás y papás puedan asistir a sus hijos", "que no necesita modificaciones estructurales en los edificios públicos, ya que son colocados en las paredes" y "que aportan a una ciudad más moderna e inclusiva".