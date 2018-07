Urdinarrain incorporó un especialista para controlar las fumigaciones

Luego de sancionada una ordenanza municipal que estableció una zona de resguardo ambiental, donde se prohíben las fumigaciones con agroquímicos a menos de 600 metros del ejido de Urdinarrain, el municipio incorporó un ingeniero agrónomo para realizar los controles en conjunto con el área de medio ambiente.



Además se realizará próximamente un relevamiento de núcleos poblacionales y actividades productivas presentes en la zona de quintas y chacras, para así establecer líneas de trabajo prioritarias para la protección de la población y planificación de alternativas de producción sustentable.



El Municipio convocó a una reunión informativa a todos los asesores agrónomos que trabajan dentro del ejido para consensuar estrategias de trabajo conjunto, puntualmente sobre el control de las pulverizaciones.



En dialogo con ElDía el ingeniero Daniel Sánchez expresó: "Mi incorporación se da en función de un comunicado que habían firmado todos los ingenieros agrónomos de Urdinarrain donde solicitaban, entre uno de los puntos, la incorporación de un agrónomo que pueda hacerse cargo de los controles sobre las aplicaciones de agroquímicos".



Consultado sobre cuál será su tarea, Sánchez indicó: "En el corto plazo haremos un relevamiento productivo que nos dará una estadística que hoy no existe y sabremos las actividades que hay en la zona. Sabemos que en los campos hay mucha variedad, hay ganadería, agricultura, avicultura, apicultura y también emprendimientos nuevos como es el caso de la vid y cada actividad tiene distintas aristas para la producción, se utilizan distintos insumos. Además en esa encuesta va a salir la cantidad de habitantes que hay en esos núcleos poblacionales del ejido de Urdinarrain" indicó.



A su vez agregó que su tarea principal serán los controles: "La parte en la que más tengo que actuar es en los controles para todo lo que tenga que ver con aplicaciones terrestres o aéreas. Lo que venía pasando es que se presentaban las recetas de las aplicaciones pero quedaba abierto a lo que se presentaba como receta no sea lo que finalmente se aplicaba pero ahora con esta incorporación del técnico lo que se va a hacer es el control de que la receta presentada corresponda a lo que se aplique y también me va a tocar tener la autoridad de decir si se puede aplicar tal producto o no".



"También hay que controlar las condiciones ambientales, por eso estamos planteando mi presencia cuando se carguen los productos y se está por iniciar la aplicación porque yo tengo que corroborar en el campo que se eche la cantidad de producto que se dice y también que exista calidad ambiental para la aplicación como velocidad del viento, humedad relativa, temperatura, horarios". Perfil agroecológico Sánchez también es un productor de Urdinarrain que desde hace un tiempo se lanzó al cambio de modelo evitando la utilización de químicos. Si bien aclaró que es su actividad privada y que esa no será su función en el Municipio, sí destacó que el cambio de modelo en las cercanías a las ciudades es posible: "En mi campo me interesa desde hace unos tres años llevarlo de una forma diferente, con una producción sin la utilización de químicos. No es tarea fácil, yo tengo una actividad de ovinos desde hace muchos años y lo vengo coordinando bien, el vacuno también es una buena alternativa para estas zonas de ejidos. Creo que hay muchas alternativas para realizar y no nos podemos enojar por alguna prohibición o restricción. Es un trabajo que va a llevar algunos años, pero es la sociedad la que nos pide que vayamos cambiando en lo que es el anillo de las ciudades y yo estoy abierto para ayudar en eso".



"No digo que estoy haciendo agroecología pero si estoy haciendo producciones diferentes y sin la utilización de tanta cantidad de insumos como por ahí plantean los modelos productivos actuales. Hace un tiempo decidí cambiar a eso y por eso vengo haciendo algunas capacitaciones en el tema de la agroecología y mantengo diálogos con Eduardo Cerdá pero puntualmente mi actividad actual en la municipalidad es controlar que las cosas que se están haciendo se hagan bien y dentro del marco legal. Igualmente yo pienso que hay muchas alternativas en la agricultura misma y va a llevar su tiempo el cambio, pero los mismos consumidores nos van a ir pidiendo alimentos más sanos y tendremos que ir cambiando hacia otro tipo de mercado y sobre todo cambiando el pensamiento, la filosofía de producción", finalizó.