En Concordia el boleto podría llegar a costar 15 pesos

El concejal Alberto Armanazqui, presidente del Bloque Oficialista, reconoció a Diario Río Uruguay que mantuvieron una reunión con los empresarios del sector, donde se presentó un detalle de los incrementos que han tenido en algunos puntos que inciden en los costos del funcionamiento del transporte público de Concordia.



Más allá de los argumentos de las empresas, el edil contempló que también se debía contemplar "que el usuario tampoco no resiste más aumentos", haciendo mención a que el último incremento del boleto fue para amortizar las subas del 2017, pero no contemplaba los incrementos de este primer semestre.



Luego, explicó que todos los años la modificación del precio del costo del boleto se realizaba en dos etapas del año, no obstante para lo que va del 2018 se hizo solo al principio de año, fundamentalmente porque se ha demorado la implementación final de la tarjeta SUBE.



Armanazqui admitió que "el aumento de los costos es real, pero estamos buscando un equilibrio que sea un beneficio para las empresas y que no implique un golpe tan brusco para los asalariados".



Respecto al posible aumento del boleto, el edil explicó que "las empresas no pusieron un monto" con el que que buscan lograr un incremento que no vuelva a ser modificado hasta fin de año. "Pero si aplicamos ese porcentaje¨, el boleto pasaría a costar 15 pesos" y al menos desde la banca del PJ "no creo que llegamos a ese importe", sino que "estamos evaluando la posibilidad de que se aumente, pero a $ 14 el boleto único".



Para concluir confirmó que la ordenanza se estaría tratando en la sesión del jueves 26 de julio, poniéndolo a consideración para implementarlo en agosto. Además, indicó que el tratamiento del aumento hay que enviarlo a Buenos Aires, para que el incremento también se realice en el sistema



SUBE



Finalizando, comentó que los usuarios que abonen en efectivo pagarán antes el aumento y que aquellos que utilicen la SUBE tendrán una demora a la hora de aplicar el incremento.