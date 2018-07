El San Roque incorporó nuevas técnicas para hacer más seguras las transfusiones

Para que las transfusiones seguras pasen a ser más seguras, el banco de sangre del hospital Materno Infantil San Roque incorporó técnicas de biología molecular para la detección de material genético de los virus de VIH, hepatitis C y B, en la sangre de sus donantes."Desde hace 10 días comenzamos a enviar las muestras de los donantes de sangre para realizar la biología molecular", confirmó a, la jefa del servicio de Hemoterapia del hospital materno infantil San Roque, Liliana Bustamante."Se trata de acortar el período ventana, es decir, investigar el gen de los virus para HIV, hepatitis B y C sobre la sangre de los donantes para realizar una transfusión mucho más segura", argumentó la médica.De esta manera, el del San Roque se convierte en el primer banco público de sangre de la provincia que utiliza tecnología médica de alta complejidad y permite reducir significativamente el lapso de tiempo de detección de ciertas enfermedades que no presentan síntomas ni anticuerpos en una primera instancia, denominado período ventana.La aplicación de estas técnicas, avaladas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), es posible por convenio entre el hospital y el Laboratorio Mega de Rafaela, Santa Fe, que cuenta con la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad IRAM-ISO 9001-2015.En la oportunidad, la profesional advirtió que "aún no podemos lograr que el donante asista voluntariamente, sin que sea convocado".Es que de acuerdo a lo que aclaró, al donante, "no le aporta algún beneficio, porque es un acto de suma solidaridad, y el beneficio lo tiene que la recibe, sobre todo en las urgencias"."Se registra una baja de donantes importantes y son sumamente necesarios, porque siempre hay urgencias, los chicos onco-hematológicos están siempre y las madres con hemorragias siempre están", argumentó."Si realmente, todos donáramos sangre dos veces al año, no existiría esa faltante de sangre", reafirmó Bustamante.Los interesados en donar sangre deben acercarse de lunes a viernes de 8 a 11 y los sábados de 8 a 10 con DNI en mano a la sala de Hemoterapia del hospital materno infantil San Roque.Asimismo aclararon que, estando resfriado o engripado, los voluntarios no pueden acercarse a donar, debe esperar hasta cinco días después del cuadro febril.