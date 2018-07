Copnaf puso en funcionamiento su coordinación en San Salvador

En cumplimiento a lo previsto en la Ley de Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Marisa Paira, puso en funcionamiento la Coordinación Departamental San Salvador.



Dicha delegación, que quedará a cargo de la licenciada Gisela Banchero, tiene como finalidad procurar la necesaria descentralización de las políticas y acciones que se establecen desde el organismo central, en territorios locales.



El acto contó con la presencia del intendente de San Salvador, Marcelo Fabián Berthet; el senador Lucas Larrarte; la directora del Hospital, Fabiana Leiva; la directora Departamental de Escuelas, Alejandra Confalonieri; y junto a Paira el director General, Darío Schell, también del Copnaf; además coordinadoras y equipos de las Áreas de Niñez, Adolescencia y Familia de San Salvador y General Campos.



La Presidenta del Copnaf expresó que "la coordinación es un espacio de articulación de la política de niñez y adolescencia que facilita la interacción de las distintas áreas el espacio donde podemos impulsar en territorio nuestros programas de prevención y promoción, y que sin dudas va a recuperar el trabajo que ya vienen haciendo todas las áreas de niñez del departamento".



"Con esta apertura, completamos lo que planteó como una de las prioridades el gobernador Gustavo Bordet, de que todos los departamentos tuvieran su correspondiente coordinación", agregó Paira. En este caso, además agradeció "al senador Lucas Larrarte; a la ministra de Salud Sonia Velazquez y a la directora del hospital local Fabiana Leiva, por el apoyo y porque en este nosocomio funcionará la oficina de la coordinadora Gisela Banchero junto a su equipo profesional".



La titular del Copnaf remarcó que "esto es importante porque la protección de la niñez y adolescencia como marca la ley habla de la corresponsabilidad, esto quiere decir de un sistema de protección del cual somos parte todos con competencias diferentes".



El senador Larrarte por su parte expresó que "la Coordinación del Copnaf en el departamento San Salvador ya es una realidad. Hace un año el gobernador nos convocó a trabajar en la creación de las coordinaciones en los departamentos San Salvador y Rosario del Tala, que eran los únicos que no tenían una delegación territorial de este organismo provincial".



"Desde entonces y con la ayuda de la licenciada Marisa Paira hemos venido trabajando para llegar a este día, para poder dar este primer paso institucional", que es el de poner en funciones la Coordinación del Copnaf Entre Ríos en nuestro departamento San Salvador. No podemos sino agradecer a nuestro gobernador Gustavo Bordet por su decisión y porque en tiempos en que desde el gobierno nacional se propone ajustar, en Entre Ríos gobierna sin descuidar las metas de equilibrio fiscal, pero optimizando la utilización de los recursos para no desatender las problemáticas sociales".