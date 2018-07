Agenda de actividades de centros culturales para las vacaciones de invierno

En detalle día por día

Lecturas, cine, teatro, música y artes visuales, son algunas de las propuestas que la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos ofrece en su agenda de actividades para el mes de julio. Muchas de las propuestas se podrán disfrutar con amigos, con acceso libre y gratuito. Algunas ya representan un clásico de vacaciones, mientras que otras se ofrecen por primera vez al público entrerriano.Los dos centros culturales más importantes de la capital entrerriana ofrecerán, a la comunidad local y a los turistas de visita, una variada agenda cultural para disfrutar en las próximas vacaciones.En la Casa de la Cultura de Entre Ríos se realizarán recitales de rock y rap gratuitos, además del clásico ciclo de Stand Up de la Casa, y el Ciclo Compositoras con la presentación de Melisa Budini. Al mismo tiempo, se inaugurará un nuevo ciclo de poesía y música, Maldita Paraná.En la Vieja Usina los domingos habrá propuestas de pantalla grande con proyecciones infantiles en el ya clásico ciclo No te aburras gurí, por un lado; y el Ciclo Domingos de Teatro en la Usina que reúne a elencos de toda la región. Complementan la programación el Ciclo de Tablado Murguero y el Ciclo de Música Litoraleña.Al mismo tiempo, en la Biblioteca Provincial se realizará una nueva presentación el próximo viernes 20 de julio a la hora 19, del Ciclo de Pluma y Canto. La actividad pretende dar a conocer, revalorizar la obra y homenajear en vida a escritores entrerrianos, acompañando dicha actividad con un cierre musical. La nueva fecha programada homenajeará al narrador y poeta, de reconocida trayectoria oriundo de Nogoyá, Juan Manuel Alfaro.Jueves 5 de Julio | 20:30 hs| MÚSICA |Ciclo Tablado Murguero. Presentación de La Malparida y La De Bolsillo (Anticip. $80) - La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861- Paraná)Viernes 6 de Julio | 21.30 hs| MÚSICA| Ciclo Casa Rock ? Eco Lunar ($100)- Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio- Paraná)Sábado 7 de Julio | 21 hs | MÚSICA| Recital de SMOG+Rap (Gratuito)- Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio- Paraná)Domingo 8 de Julio | 20 hs | TEATRO| Icaria- Domingos de Teatro en la Usina (Gratuito / Con retiro previo de entradas)- La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861- Paraná)Viernes 13 de Julio | 21 hs |MÚSICA| Virtual Groove (Gratuito)- Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio- Paraná)Sábado 14 de Julio | 21 hs |MÚSICA| Ciclo Compositoras - Melisa Budini ($100)- Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio- Paraná)Domingos 15 de Julio | 16 hs| CINE INFANTIL| No te aburras gurí |(Gratuito)| La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861- Paraná)Domingo 15 de Julio | 20 hs| TEATRO| Espectáculo de Improvisación Mosquito Sancineto Ciclo Domingos de Teatro en la Usina (Con elenco de Buenos Aires) (Gratuito c/retiro de entradas)- La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861- Paraná)Jueves 19 de Julio | 21 hs | TEATRO|"Ciclo Stand Up (A la gorra)- Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio- Paraná)Viernes 20 de Julio | 19.30 hs| LETRAS- MÚSICA| De Pluma y Canto, Homenaje a Juan Manuel Alfaro. Músico invitado: Jorge Méndez (Gratuito) Biblioteca Provincial (Alameda de la Federación 278- Paraná)Viernes 20 de Julio | 21 hs| MÚSICA-POESÍA-ARTES VISUALES| Ciclo Maldita Paraná (Con costo)- Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio- Paraná)Domingos 22 de Julio | 16 hs |CINE INFANTIL| No te aburras gurí | (Gratuito)|La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861- Paraná)Domingo 22 de Julio | 20 hs | TEATRO| Espectáculo de Improvisación Mosquito Sancineto Ciclo Domingos de Teatro en la Usina (Con elenco de Entre Ríos) (Gratuito c/retiro de entradas)- La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861- Paraná)Sábado 28 de Julio | 21 hs| MÚSICA| Ciclo de Música Litoraleña con Pajarito Silvestre y Ma. Luz Erazún (Gratuito) - La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861- Paraná)Sábado 28 de Julio | 21 hs| MÚSICA| Recital Juan Pablo Pérez ($100)- Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio- Paraná)Domingos 29 de Julio | 16 hs | CINE INFANTIL| No te aburras gurí |(Gratuito)|La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861- Paraná)Domingo 29 de Julio | 20 hs| TEATRO| La canción del camino viejo (Elenco de Santa Fé)- Domingos de Teatro en la Usina (Gratuito / Con retiro previo de entradas)- La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861- Paraná)Domingo 8 de Julio | 20.30 hs| MÚSICA| Concierto de Gala de la Orquesta Sinfónica (Gratuito) Invitados especiales: Chango Spasiuk, Rafael Gintoli y Marcos Villalba. Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15 - Paraná )Sábado 28 de Julio | 20.30 hs |MÚSICA| Concierto de la Orquesta Sinfónica (Gratuito) Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15- Paraná)"Vacaciones en tu provincia" es una iniciativa del Gobierno de Entre Ríos que se propone llegar a diferentes localidades del territorio entrerriano involucrando espacios estatales y centros culturales independientes. Todas las disciplinas están contenidas en la plataforma que la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos ha preparado, donde se incluyen también actividades recreativas, educativas y seminarios.El cronograma completo de actividades podrá consultarse en la web de la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos: http://cultura.entrerios.gov.ar/ Gobierno de Entre RíosDirección: Gardel 42 ? ParanáTeléfono: 0343 ? 4207828Facebook: Cultura Entre RíosPágina web: http://cultura.entrerios.gov.ar/ Carbó y 9 de Julio- ParanáTEL: 0343-4207901Correo: casaculturaentrerios@yahoo.com.ar Facebook: Casa de la Cultura de Entre RíosGregoria Matorras 861- ParanáFacebook: La Vieja Usina