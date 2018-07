El Consejo Superior de la UTN se manifestó sobre su situación presupuestaria

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad manifestó su preocupación por el retraso en la transferencia de fondos para gastos de funcionamiento, por la suspensión de obras y exigió "paritarias realistas" para que Docentes y Nodocentes no pierdan el poder adquisitivo de sus salarios.



Durante la tercera reunión ordinaria del presente año, el CSU de la UTN aprobó por unanimidad un comunicado manifestando su preocupación por los retrasos en la transferencia de fondos para atender los gastos de funcionamiento, lo cual es una subejecución de fondos y por lo tanto significa un ahogo presupuestario para las Casas de Estudio, en línea con el Acuerdo Plenario 1058/18 del CIN.



En los considerandos de dicho comunicado, el CSU expresa:



Que la presente Resolución expresa la preocupación por la suspensión de obras.



Que a la fecha no se ha resuelto la Paritaria Docente, y la Paritaria Nodocente, se encuentra en pedido de reapertura.



Que independientemente de lo antedicho, nuestra Universidad se encuentra en una situación de falencia presupuestaria, habida cuenta de la necesidad de ingenieros para el desarrollo del país y el costo asociado a su formación.



Que en forma reiterada se ataca a la Universidad Pública, cuestionando la gratuidad universitaria, con la finalidad de convertir a un bien social en un privilegio.



Que resulta inadmisible lo antedicho en el Centenario de la Reforma Universitaria, que sentara las bases de la excelencia y la inclusión en la Educación Superior, siendo un modelo para Argentina y Latinoamérica.





Es por ello, que declara:



Artículo 1.- Exigir el pronto cumplimiento de la ejecución presupuestaria de gastos de funcionamiento según Ley de Presupuesto N° 27.431.



Artículo 2.- Dar continuidad al Plan de Infraestructura Universitaria, a los efectos de completar y dar inicio a las obras necesarias para el funcionamiento de las Casas de Estudio.



Artículo 3.- Exigir que se garanticen paritarias realistas a fin de que Docentes y Nodocentes no pierdan el poder adquisitivo de sus salarios.



Artículo 4.- Dar mandato al Señor Rector para elevar al Consejo Interuniversitario Nacional las peticiones detalladas en los puntos anteriores.



Artículo 5.- Solicitar al Congreso de la Nación que tenga en cuenta en la discusión del Presupuesto 2019 un incremento de la asignación para la Universidad Tecnológica Nacional, en función de la particular complejidad que conlleva la formación de ingenieros.



Artículo 6.- Regístrese. Comuníquese y archívese.





El comunicado del CSU es firmador por Pablo Andrés Rosso (Secretario del Consejo Superior) y Héctor Aiassa (Rector)