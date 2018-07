Pescadores Artesanales reclaman participación y ayuda frente a la crisis

En una reunión realizada en la mañana del lunes en la zona la Coordinadora de pescadores evaluó la situación por la que está atravesando la actividad y definió distintas medidas a seguir. La Coordinadora está conformada por pescadores de la zona sur, barrio Nebel, La Bianca y Benito Legeren y es un espacio que surge un año atrás para trabajar sobre diversas problemáticas que se vienen atravesando. "Decidimos organizarnos para buscar una salida colectiva que nos permita mejorar nuestras condiciones de vida, dignificar nuestro trabajo y pelear por nuestros derechos. Somos trabajadores del río y la pesca es el sustento diario de nuestras familias" Señalan los pescadores en un comunicado que se reproduce a continuación. El río y la organización En todos estos años han cambiado mucho las cosas en el río. Con el tiempo fuimos sabiendo que cambiaban las reglas del juego y que lo que antes podíamos ya no podíamos más. En base a criterios que desconocemos se fueron imponiendo normativas que restringen nuestra actividad, primero se impusieron limitaciones sobre las artes de pesca que podemos utilizar, después nos prohibieron salir los fines de semana, nos negaron la posibilidad de acceder a un carnet que nos reconozca como pescadores artesanales, así de a poco nos fueron alambrando el río. Nos dicen por allí que es para cuidar los recursos y para que se puedan desarrollar distintas actividades de las que también vive mucha gente, como la pesca deportiva por ejemplo. Nosotros queremos decir que somos los primeros interesados en cuidar los recursos pues de ello dependemos nosotros, nuestras familias y nuestros hijos. Lejos estamos de ser "depredadores" tal como nos señalan malintencionadamente desde diversos lugares. Porque cuidamos los recursos es que desde hace algún tiempo nos estamos capacitando y estamos desarrollando emprendimientos productivos que agregan valor a los productos de la pesca, para así con menos cantidad de piezas poder generar igual o mayor cantidad de ingresos y para crear trabajo en nuestro sector. Por eso hemos avanzando en la comercialización directa de nuestros productos, para poder vender la producción a un precio digno y no caer en las garras de intermediarios que nos pagan miserias y nos obligan así a tener que sacar más y más pescado del río para poder vivir.





En todo esto han sido muy importantes las manos amigas, el apoyo de distintas instituciones, las capacitaciones, los proyectos, los encuentros, el acompañamiento constante para seguir avanzando. Nuestros logros y nuestras demandas A partir de la conformación de la Coordinadora de Pescadores Artesanales, logramos nuestro primer objetivo; que la provincia nos reconozca y que nos de una carnet que nos identifica como pescadores artesanales. Desde entonces también hemos elevado a las autoridades y planteado en distintas reuniones la necesidad de avanzar en la resolución de distintas problemáticas, aún no resueltas, que afectan el desarrollo de nuestra actividad vinculadas a las normativas que regulan las artes de pesca, vedas y zonas prohibidas para la pesca artesanal.





Queremos un río para todos, para nosotros y para las generaciones futuras. Nos parece bien que todos podamos usar el río y entendemos que para eso tiene que haber normas que regulen su uso, y esas normas las deberíamos cumplir nosotros, los pescadores deportivos y los que contaminan el río, es decir todos los que somos responsables de la conservación de sus recursos. Nosotros también vemos en el río muchas cosas que nos duelen, y no hace falta irse muy lejos Creemos que nuestra voz, nuestra experiencia y nuestras necesidades deben ser tenidas en cuenta. Queremos acompañar todo proceso que busque garantizar la sustentabilidad del recurso, pero no estamos dispuestos a soluciones que impliquen restringir unilateralmente nuestra actividad. Estamos atravesando una crisis muy fuerte, los insumos, la comida y los servicios están cada vez más caros y cada día es más difícil juntar el mango para garantizar nuestra vida y la de nuestras familias en condiciones dignas. En este contexto también queremos manifestar nuestro repudio a la decisión del gobierno nacional de introducir reformas en el Monotributo Social Agropecuario, reformas que dejaran en la informalidad y sin la posibilidad de acceder a una jubilación y obra social a cientos de pescadores en todo el país y a miles de campesinos, comunidades indígenas y agricultores familiares.



Necesitamos de las distintas instancias de gobierno ayudas concretas que nos permitan a paliar la crisis, necesitamos respuestas a nuestras demandas y no que sigan recortando nuestros derechos.