Gualeguaychú: Aumentó más del 28% la cantidad de bebés que nacen con bajo peso

Aumentó más del 28% la cantidad de bebés que nacen con bajo peso. Los datos fueron obtenidos por el Comité de Morbimortalidad Materno Infantil, que está conformado por el Hospital Centenario, el Municipio y otros actores responsables de la salud de Gualeguaychú. Se tomaron como referencia los años 2016 y 2017. En el primer cuatrimestre de este año, 38 recién nacidos pesaron menos de 2.5 kilos.



Estadísticas actualizadas



Este Comité de Morbimortalidad Materno Infantil es la instancia en la que confluyen diversos actores responsables de la salud. Cada dos meses, representantes del Hospital Centenario, el Municipio, el Copnaf y otros organismos estatales, se reúnen para poner en común experiencias sobre las diversas enfermedades en las embarazadas y los recién nacidos, los embarazos no controlados o las madres con problemas de adicciones, entre otras problemáticas.



Se trata de avanzar de manera conjunta en las soluciones necesarias para los principales problemas de las madres y de los recién nacidos atendidos en la ciudad, tanto en el sector público como en el privado.



El trabajo del Comité se traduce, también, en los números que se van sistematizando periódicamente para tener estadísticas actualizadas, una herramienta indispensable a la hora de intervenir y modificar realidades adversas.



En los últimos informes anuales destacan, entre otras variables, la evolución de la cantidad de nacimientos en la ciudad y el bajo peso del niño al nacer.



La mayoría de los nacimientos, en el sector público



Siete de cada diez nacimientos se llevan a cabo en el Hospital Centenario. En los últimos años, esta cifra aumentó considerablemente. En 2013, la estadística en el sector público no llegaba al 60%; en 2015 ya trepaba al 65%; y en la actualidad, siguiendo los números oficiales de 2017, 1220 de los 1733 nacimientos se dieron en el hospital, es decir un 71%. Mientras que 513 (29%) tuvieron lugar en algún sanatorio privado.



Otra de las variables que analizan es la cantidad de cesáreas que se llevan a cabo, un número que crece sostenidamente y se impone sobre los partos naturales. Según el director del Hospital, Hugo Gorla, "el porcentaje de cesáreas en los últimos años fue oscilando entre el 33 y el 42%". A este último número se llegó en 2017.



"Más allá que a nivel hospitalario es un porcentaje alto, esto tiene que ver con que la ciudad de Gualeguaychú tiene habitualmente un porcentaje alto también en lo privado, e influye necesariamente en lo público. Esto se da por determinadas causas, es multifactorial", sostuvo el responsable del nosocomio. Entre estos factores está la historia clínica de la paciente ?generalmente, si ya se sometió a una cesárea es muy difícil que tenga un parto natural?, relacionada directamente con las seguridades médico-legales de cada profesional al momento de hacerse cargo de un parto. Otro factor por el que se prefiere la cesárea es la "presión familiar", según argumentan los médicos.



"Si tenemos entre el 70 y el 80 % de cesáreas en el sector privado es inevitable que esto repercuta en lo público", consideró Gorla, quien además informó que es similar la cantidad de cesáreas de mujeres que ingresan por la guardia del hospital a las que tienen el parto en forma programada.



"Estamos hablando de alrededor de 1300 nacimientos (1220 según los números del año pasado), o sea cerca de cien nacimientos mensuales. De esos cien, cerca del 40 % son cesáreas, y del total entre 20 y 25 son programadas y entre 15 y 20 entran por guardia", informó Gorla a El Día.



El bajo peso al nacer



El área de Neonatología del Hospital Centenario realiza un trabajo indispensable para la ciudad y toda la zona de influencia. Allí son atendidos todos los bebés que nacen en la institución con alguna dificultad y los que llegan desde los sanatorios privados.



En este sentido, uno de los datos brindados por la estadística del Comité de Morbimortalidad Materno Infantil llama considerablemente la atención. El ítem "bajo peso al nacer" ?se considera de bajo peso a todos los bebés que nacen con menos de 2,5 kilos? se disparó en forma llamativa el año pasado. Mientras que en 2016 la cantidad de recién nacidos que no completaron ese kilaje fue de 112 (98 en el hospital y 14 en privados), durante el 2017 esa cifra alcanzó los 144 casos (128 en el hospital y 16 en los privados), lo que significa un incremento 28,57%.



Si bien los números siempre son relativos ?en 2014 hubo 134 casos y en 2015, 124? y las causas son múltiples, desde diversos sectores de la salud pública de la ciudad reconocen que la crisis económica de los últimos años es la mayor causa del incremento de los casos de niños con bajo peso al nacer.



En tanto, durante el primer cuatrimestre de este año fueron 38 los recién nacidos con menos de 2.5 kilos de peso.