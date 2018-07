Capacitan a docentes sobre "embarazo no intencional en la adolescencia"

Más de 550 docentes de escuelas secundarias de gestión pública de Paraná y Paraná Campaña, se capacitan sobre "embarazo no intencional en la adolescencia", este lunes y martes en el Centro Provincial de Convenciones. Se trata de una instancia interministerial e interdisciplinaria que se realiza desde el programa nacional de Educación Sexual Integral."Hay muchas chicas, no la mayoría, que deciden ser madres siendo adolescentes y son casos que hay que respetar y acompañar desde las escuelas porque terminan criando solas a sus bebés, y eso es algo que la escuela también tiene que escuchar para facilitar las formas escolares para alojarlas", explicó a, Judith Meresman, integrante del equipo de Educación SexualEn la oportunidad, reveló que "Entre Ríos está en una situación crítica en relación a las estadísticas de embarazos no intencionales".Es que según las estadísticas, en 2014, se registraron 116.952 nacimientos de madres adolescentes menores de 19 años (el 15.05% del total). Y de esa cifra, el 67% de esos nacimientos provinieron de embarazos no intencionales.Se trata de una problemática que preocupa porque "gran parte de esos embarazos son no intencionales, y algunos son producto de abusos sexuales"."Esta es una problemática compleja que involucra varios aspectos, el social y económico, además de problemáticas de género, cuestiones vinculadas a la salud sexual, y de acceso al conocimiento", indicó Meresman¸ al tiempo que explicó que "se trata de escuchar a los chicos que son los protagonistas reales de estas situaciones, empoderarlos para que puedan ser ellos quienes diseñan sus proyectos de vida"."Darles acceso a la mayor cantidad de conocimiento posible, porque la prevención consiste en la toma de decisiones conscientes e informadas por parte de ellos", remarcó la capacitadora."Que los chicos sepan que pueden ser escuchados en la escuela, en los centros de salud, que pueden tener acceso a los métodos anticonceptivos y es su derecho estar informados, que no depende de la suerte de la escuela en la que cayeron o si en la familia le hablan o no porque pueden modificar sus propias vidas en base a los conocimientos que reciben", detalló Meresman.