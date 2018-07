Crespo: "Es increíble la cantidad de casos de maltrato animal que hay", dicen

La abogada crespense Karina Ozón se especializó en Derecho Animal, una nueva rama del Derecho que va avanzando en Argentina y en el mundo con los avances en la protección y los derechos de los animales. Actualmente preside el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Entre Ríos. En una extensa charla con Paralelo 32, Ozón explicó de qué se trata esta especialización jurídica y su desarrollo en el país. "En Argentina hay muy buenos doctrinarios en la materia, se está armando un equipo de gente que realmente lo vale, que está luchando día a día para que esto tenga el nivel jerárquico que debe tener. Por ahí la gente confunde y cree que somos proteccionistas de animales. Por supuesto que amamos los animales, pero no somos proteccionistas, los respetamos. El Derecho Animal es una rama de Derecho, está por encima de eso".



¿Quién requiere los servicios de un especialista en esta materia?



? La verdad, es increíble la cantidad de gente y de casos que atendemos. Desde el Instituto de Derecho Animal hacemos asesoramiento gratuito. Aún somos pocos con esta especialidad en Entre Ríos, quizás una docena, pero ya hay especialistas en todos los Colegios profesionales del país. Realmente los casos exceden el marco, ha sido una cosa increíble, primero que es una corriente nueva que empezó mucho en Europa y en Estados Unidos.



¿Cómo empezó a desarrollarse el Derecho Animal?



? El tema se instala a partir de una investigación que hizo el FBI en Estados Unidos. Ellos analizaron cómo comienza la violencia en general, y vieron que a menudo comienza con la violencia contra los animales. Tienen, desde hace cinco años, aproximadamente, un registro de abusadores de animales. A un sujeto con antecedentes de cualquier clase de violencia contra un animal; cuando hay un crimen y ese sujeto por alguna causa está ligado, lo consideran sospechoso por ese antecedente.



¿Es sospechoso solo por ese antecedente?



? Nada más que por ese antecedente, por el grado de violencia en la psiquis que tiene. Porque se supone que un tipo que es capaz de violar o vejar un animal no es normal, una mente sana no hace eso. En la escala de indefensión la más baja sería un animalito, después seguiría un bebé, después una persona mayor, luego una mujer, después un par. El animal es el que menos puede defenderse, porque ni siquiera tiene la posibilidad de llorar como un bebé recién nacido. En la costa del Uruguay hemos tenido una repercusión altísima por muchas cuestiones que allí pasan. En Crespo han ocurrido hechos de maltrato, en los que nos han consultado desde la Municipalidad.



¿Hay personas que recurren al abogado para acusar casos?



? Sí, y en realidad es un delito perseguible de oficio, no necesita un denunciante.



¿Qué es delito con respecto a los animales?



? Maltrato y crueldad animal. Nosotros tenemos la ley 14.346, que es muy vieja y estamos pidiendo modificación porque tiene más de 50 años.



O sea que desde esa época hasta acá el derecho animal con el maltrato ya está incorporado.



? Desde antes incluso ya había antecedentes en Buenos Aires. Esta es una ley nacional, integrativa al código penal. Es una ley penal con cualquier delito que incurra en maltrato o crueldad animal. Es delito de oficio, o sea, no necesito un particular que denuncie. En realidad, ante un hecho de estas características la obligación de la autoridad pública es investigar e ir hasta las últimas consecuencias. Por supuesto que si la víctima, o un tercero sigue la causa y puede constituirse como querellante, es mucho mejor. En Crespo tenemos la mediación administrativa, como ocurrió con un caso que nos consultaron desde la Municipalidad. El funcionario público que interviene en casos de violencia contra animales debe hacer una denuncia porque si no le puede caber a él una denuncia por incumplimiento de sus deberes. Considero que si alguien cometió un delito debe ser investigado, después la Justicia decidirá si corresponde o no una pena.



Difícilmente un juez se ocupe de un caso de un perro cuando tiene expedientes de crímenes sin resolver.



? Bueno, lo voy a sorprender. Ya tenemos muchísimos fallos, incluso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fallos de prisión efectiva por maltrato animal.



¿Qué graduación de penas hay?



? Ahí tenemos un problema. Como la ley tiene más de 50 años, dice que en el caso de que alguien incurre en el delito de maltrato contra un animal va a tener una pena de 15 días a un año de prisión. Cuál es el inconveniente, tenemos la bendita probation. A partir de la ley de prohibición de carreras de perros que salió hace dos años, que impone una prisión de 4 años, queremos que se la tome como ejemplo y que las prisiones sean efectivas, no queremos más abusadores de animales en las calles. De todas maneras es importante que esté condenado y que tenga una pena comunitaria. Pero, para una persona que tiene ese grado de perversión mental, que puede llevar a cabo ese tipo de delitos, queremos prisión efectiva y estamos bregando por eso. Por otro lado, en el Derecho Civil el animal se considera una cosa, está dentro del artículo 2412 que dice que es un objeto. Pero cualquier persona, quiera o no a los animales, va decir 'no, no es una silla, se mueve, salgo a caminar con él, jugamos, juega con mis hijos, le doy de comer, lo llevo al veterinario, no es como mis muebles'. Los abogados especializados en este tema estamos bregando que se reforme la ley y pasen a ser considerados 'animales no humanos'. Es la nueva categoría jurídica de la que se habla en todo el mundo y en muchos países ya se catalogó de esa manera, incluso en Latinoamérica. No estoy siempre hablando de Europa y lejanías, Chile tiene una muy buena policía animal, inclusive. Hay cosas que están cambiando. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe desde hace dos años la primera Fiscalía del Derecho Animal, es la fiscalía número 40, depende del Poder Judicial de la Nación.



¿Tienen mucho trabajo?



? Ellos trabajan mucho con juzgados federales por el tráfico de drogas. Tenemos tráfico de fauna silvestre en nuestro país. Es el cuarto negocio ilegal en ganancias, después de drogas, armas y prostitución. En Misiones es terrible; en Entre Ríos también tenemos mucho tráfico de fauna silvestre, y no tan silvestre.



Cuando se habla de derecho animal, uno piensa en perros y caballos, pero resulta que el pez es un animal también.



? Exacto. Hay que darle también lugar al perro, así como existe la equinoterapia. Uno al llegar a casa, encontrarse con su perro le quita estrés. En las grandes ciudades, el perro a veces es la única familia que tiene la persona, es muy común eso.



Dicen los terapeutas que a veces la mascota es el hijo sustituto y se lo trata así.



? Es así. Pero yo no estoy de acuerdo en humanizar a los animales, porque también es un abuso, un acto de superioridad, los visten, les hacen cosas, lo ridiculizan, les hacen perder su esencia y su dignidad. Yo tengo 4 perros y los amo, pero son perros, lo único que tienen es su collar de identificación por si se extravían. (ElObservador)