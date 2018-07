Bomberos Voluntarios preocupados por recortes del 40% en aportes nacionales

El gobernador Gustavo Bordet entregó días pasados el aporte anual dispuesto por la Ley Provincial N° 8105, que regula la actividad de los Bomberos Voluntarios en Entre Ríos. Héctor Weber, presidente del cuartel de Crespo, confirmó que esta ciudad recibió $ 47.000 en ese concepto.



El dirigente expresó que "ahora estamos esperando la acreditación del aporte del gobierno nacional, donde tuvimos un inesperado recorte del 40%, por lo que se presentó un recurso de amparo de parte del Consejo Nacional de los Bomberos Voluntarios. Estimábamos que íbamos a tener un 20% ó 30% de aumento en relación al 2017 (por el incremento inflacionario), pero se dispuso que sea 40% menos, lo que traba numerosos proyectos que tenemos cada una de las instituciones".



En ese marco, desde la Federación Entrerriana de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, de la que Weber es dirigente, se recordó que "venimos de un verano muy duro, con mucho trabajo por la sequía, incendios forestales, en montes, que insumieron los recursos económicos de los cuarteles casi en su totalidad, a los cuales se sumaron en varias localidades incendios de basurales a cielo abierto".



José Mastaglia, vicepresidente de dicha entidad, afirmó que con ese recorte del 40%, "el servicio corre riesgo de prestarse, de aquí a algunos meses. Es sumamente importante que las autoridades provinciales se involucren y nos apoyen en este reclamo a la Nación, porque son aportes que tienen un fin específico, que está establecido por ley y no deberían ejecutarse recortes".



Reclamos por autobombas: Por otra parte, representantes de la Federación, junto con el diputado nacional Marcelo Monfort (Cambiemos) estuvieron en el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde dialogaron sobre la legislación actual que no les permite a los cuarteles, comprar en el extranjero, autobombas con una antigüedad mayor a los 15 años.



El legislador recordó que "en nuestro país no existen fábricas de autobombas, por lo que se importan de Estados Unidos o países de Europa, pero en la mayoría de los casos, exceden el límite de años que la ley impone, pese a que están en perfecto estado de funcionamiento y muy bien equipadas para atender siniestros".



Por ese motivo, Monfort presentó un proyecto para modificar la "Ley Nacional de Tránsito" (Nº 24.449), en el sentido de posibilitar que dicho plazo (15 años), no rija para el caso de los cuarteles de bomberos, en la medida que los vehículos cuenten con la Revisión Técnica Obligatoria otorgada por autoridad competente. "Es una manera de contribuir desde nuestro lugar con la tarea fundamental que realizan los bomberos de todo el país, posibilitando que puedan contar con herramientas adecuadas para eso".