En Paraná dictarán un curso de Payamedicina

Se realizará en Paraná un curso de Payamedicina para quienes quieran ingresar al mundo de los Payamédicos y desarrollar su misión en Entre Ríos. Será el 14 y 15 de julio.Según detallaron, el viernes 14 el curso se desarrollará de 9 a 19 y el sábado 15 de 9 de 17. Para inscripciones, los interesados pueden comunicarse a payamedicinaparana2018@gmail.com . En este caso la capacitación estará a cargo del profesor José Pellucchi.Recordemos que la misión de los Payamédicos es la de contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado, para los cual utilizan recursos psicológicos y artísticos.Payamédicos es una Asociación Civil, una organización no gubernamental, sin fines de lucro, fundada en el año 2002 por el Médico Psiquiatra José Pellucchi. Para formar parte de este grupo humano que ayuda a curar a través del humor, la risa y el cariño, no es necesario tener conocimiento en medicina, es abierto al público, sí se necesita ser mayor de 18 años y tener secundario completo. Además, hay que realizar un curso de formación.Cabe destacar que quienes forman parte de esta ONG lo hacen de manera voluntaria y no reciben ningún tipo de apoyo económico. En Entre Ríos hay más de 200 payamédicos que día a día apuestan a cambiar el dolor por risas.