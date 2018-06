La Provincia puso en marcha una escuela virtual de prevención de adicciones

En el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el gobierno provincial puso en marcha la primera escuela virtual de prevención de adicciones en Paraná. Habrá 17 aulas virtuales conectadas en tiempo real en los municipios cabeceras de departamentos que se pondrán a disposición de la sociedad para atender esta problemática.



La escuela virtual de prevención funcionará en la nueva sede de la Secretaría de Lucha contra las Adicciones (Selca), sita en Uruguay 270, de Paraná.



La ministra de Salud, Sonia Velázquez, manifestó que "a la luz de los nuevos adelantos tecnológicos, Salud hace mucho tiempo viene trabajando interactuadamente con otros hospitales de referencia del país".



"Para nosotros son herramientas de gestión que ya nos aportaron mucho adelanto en la medicina propiamente dicha, pero también para poder fortalecer la interactuación, en este caso interprofesional. Lo que hoy se presenta ya posibilita abrir el campo, con un trabajo más interjurisdiccional, con otros municipios y también abierto a la ciudadanía en general como para trabajar este componente en lugares que a veces nos cuesta llegar en forma oportuna".



Acompañaron a Velázquez las ministras de Salud, Sonia Velázquez; de Desarrollo Social, Laura Stratta; y de Gobierno, Rosario Romero; el titular de Selca, Mario Elizalde; la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, y la esposa del gobernador Bordet, Mariel Ávila, entre otras autoridades.



"Estamos cumpliendo con la palabra del gobernador Gustavo Bordet de estar presentes en estas políticas públicas activas de generar concientización, prevención y sobre todo dar soluciones a la sociedad en este tema que es tan delicado, y lo hacemos colaborando en cuestiones concretas", dijo Ávila.



Acotó que "hay un espacio físico en el que la sociedad puede contar con el Estado para pedir ayuda en casos tan complicados como es el de adicciones y estar presente ayudando a los jóvenes que lo necesiten".



A su turno, Elizalde comentó que "la idea fue generar una estrategia que comprenda a toda la provincia. Esta es una herramienta que deriva de todo lo que es modernización tecnológica. Hemos logrado este diseño que nos permite en tiempo real estar conectados con las 17 aulas virtuales que tiene esta escuela. Cada una de ellas representa a un municipio cabecera de departamento, sin perjuicio de que existiendo municipios que tengan la posibilidad técnica, es decir una buena señal de internet, poder conectarnos y trabajar en tiempo real".



"Independientemente del tiempo real, el archivo digital que estamos generando con todas las actividades permite replicar en tiempo diferido actividades, cursos, congresos, discusión de temas, orientación, contención y todo lo que hace la Secretaría", detalló el funcionario.



Párrafo seguido, Elizalde comentó: "Estamos en el diseño de todo lo que será la currícula del aula. Acá se puede realizar cualquier actividad que tenga relación con la prevención de las adicciones y con la prevención en general. De hecho, esto queda a disposición de la comunidad porque es una herramienta de alto alcance. Tenemos dificultades en estar presentes en lugares muy distantes y esto nos permite estar en tiempo real, por lo tanto es una herramienta que no va a quedar circunscripta solamente a esta Secretaría. Tiene que ser de uso de toda la comunidad y en buena hora que así lo haga".



En tanto, Escandón afirmó que desde la repartición a su cargo "siempre el objetivo fue la posibilidad de incluir tecnología para prestar servicios de mejor calidad. No la tecnología como un fin en sí mismo, sino como la posibilidad de que sea un medio para acortar distancias, de llevar información en tiempo y forma, y de esa manera hemos acompañado en el diseño de una plataforma de videoconferencias que permite llevar adelante estas capacitaciones. Se hizo la primer prueba a nivel provincial respecto de conectar más de tres jurisdicciones al mismo tiempo y en tiempo real, con una buena calidad de trabajo y creo que va a ser modelo para que después se pueda replicar este tipo de capacitaciones en otros organismos de la administración pública".



Detalles



En principio, se trabajará en tres módulos, el primero es con los municipios; el segundo académico, donde se van a desarrollar los programas de investigación; y el tercero es para el aprovechamiento del tiempo libre, donde se van a desarrollar cursos de jardinería, carpintería, pesca, dieta saludable, actividad aeróbica y todo lo que pueda ayudar a que el tiempo libre no sea tiempo ocioso.