Asumió la Comisión Directiva del sindicato vial

El acto tuvo lugar este lunes en la sede central de Paraná, en la oportunidad la Junta Electoral Provincial puso en funciones a los integrantes de la lista Celeste y Blanca quienes resultaron electos en los comicios de la entidad desarrollados el 7 y 8 de junio. De esta manera tomaron posesión de su cargo los miembros de Comisión Directiva, Vocales, Revisores de Cuentas, y Congresales a la Federación Argentina de Trabajadores Viales (FAT Vial).



Tras la rúbrica de las actas y la entrega de diplomas, Lallana se dirigió a los presentes y agradeció a todos los trabajadores viales, "a los que nos votaron y aquellos que no. Nosotros representamos y vamos a trabajar por el conjunto".



Destacó también, el trabajo realizado por los compañeros que "se pusieron campaña al hombro y lo hicieron de la mejor manera, sin agresiones, sin difamación, simplemente acercando a cada afiliado nuestra propuesta: el cuidado de la Dirección Provincial de Vialidad, que es lo más importante que tenemos. Con esta vialidad formamos una familia y le dimos bienestar, y al mismo tiempo nos dignifico como personas''.



Más adelante el dirigente agregó que "no vienen momentos fáciles para los trabajadores argentinos, y los viales no somos la excepción. Nosotros seguiremos peleando por los laburantes como lo hemos venido haciendo''.



Para concluir, el secretario general reelecto le instó a los dirigentes más jóvenes a seguir trabajando de la manera. "Hoy podemos decir que tenemos un gremio ordenado institucionalmente, económicamente, administrativamente, por eso la mayoría de los afiliados nos acompañaron. En ese sentido también interpeló a los trabajadores y les pidió que sigan con "la camiseta de vialidad puesta, y lo más transpirada posible para que esta vialidad sea cada día más grande''.



La ceremonia contó con la presencia del secretario General de FAT Vial, Carlos Beltrán. El dirigente nacional auguró una buena gestión a la Comisión electa y al mismo valoró que se haya dado "un acto eleccionario ejemplar, donde las listas vencidas han aceptado la derrota sin ningún tipo de objeción''.



Asimismo valoró la importancia de la filial Entre Ríos en orden nacional que es "la más importante del país, en cuanto a infraestructura y cantidad de trabajadores. Hoy venimos a acompañar a Juan Carlos Lallana y su gente, como lo hacemos con los compañeros de todo el país".



"Desde la FAT Vial vemos con preocupación el difícil momento que vivimos los trabajadores, es por eso que consideramos que los laburantes debemos tener un horizonte común y dejar las diferencias de lado para dar pelea ante la crisis actual que vive el conjunto de trabajadores", concluyó Beltrán.