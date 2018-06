Rechazaron declarar a Concordia como "ciudad pro-vida y pro-familia"

Luego de una extensa discusión y un debate en el que fueron escuchadas todas las voces, los ediles concordienses rechazaron por 6 votos negativos contra 5 positivos el proyecto que desde los 3 credos habían propuesto, para declarar a la ciudad Pro Vida y Pro familia. Un concejal no estuvo presente en la sesión y el edil Amadeo Cresto dudó hasta último momento y decidió abstenerse, supo El Entre Ríos.



La declaración ingresó en el 5to lugar del orden del día y comenzó a ser tratada minutos después de que se diera a conocer la media sanción del proyecto de despenalización del aborto legal en la Cámara de Diputados de la Nación. Presentes en la sala de sesiones del Concejo, las agrupaciones que militaban en favor de la despenalización del aborto comenzaron a aplaudir y fueron advertidas sobre la necesidad de silencio en el recinto. En el mismo lugar escuchaban con atención integrantes de los credos religiosos, que también se hicieron presentes para escuchar lo que resolvía el cuerpo deliberativo de la ciudad.



Luego de la lectura de la resolución del proyecto, que solamente tenía un artículo en el que se proponía: "Declarar a la ciudad de Concordia como ciudad Pro Vida y Pro Familia con el objetivo fundamental de promover la defensa y protección del derecho a la vida en esta comunidad" los concejales tomaron la palabra.



Nicolás Moulins (Cambiemos) fue el primero en hablar, expuso durante casi media hora y dio a conocer los motivos por los que acordaba con el proyecto y votaría a favor. Recordó que el proyecto fue presentado en diciembre de 2017 y aseguró que esta idea fue trabajada "mucho antes del debate por la despenalización del aborto". Hablo luego sobre la importancia de la declaración para "quienes se sienten excluidos" y luego tomó su tiempo para dar su parecer acerca de la interrupción del embarazo. Dio detalles de lo que indica la ciencia acerca del cuerpo de una mujer gestante, distinto del cuerpo y ADN de la persona que lleva en el vientre al momento de la concepción e hizo un llamado a pensar en la defensa de la vida.



Por su parte Julia Sáenz (FPV) quien pidió a los concejales que "no voten en contra de las mujeres" e hizo saber de su rechazo a la propuesta, por considerar que atenta contra los derechos adquiridos.



Carolina Amiano (FPV) habló de una situación personal que usó como ejemplo, contó que "yo quedaría fuera del modelo de familia que están planteando porque aunque tengo una familia hace 20 años, no estoy casada, nunca me casé" y recordó que si el proyecto no fue tratado antes era porque no lograban ponerse de acuerdo entre los ediles. Además destacó que quisieron escuchar todas las voces.



Irma Bergalio (FPV) recordó la lucha de las mujeres por lograr sus derechos y también hizo alusión a una situación personal, la pérdida de un embarazo, por lo que destacó que valora la vida pero que entendía el proyecto como una mera provocación, por lo que no iba a acompañar la medida.



"A nosotras las mujeres no nos interesa el tiempo que nos lleve, cuando estamos convencidas que es un derecho no importa el tiempo, importa la perseverancia y la lucha", indicó además.



Carola Laner (FR) apeló a una situación personal para dar a conocer su decisión de apoyar la iniciativa y argumentó que "no podría estar en contra de un proyecto que busca cuidar la vida".



Esteban Benitez (Cambiemos) hizo alusión a su defensa de la vida, pero aclaró que en la banca que ocupa debe levantar la mano pensando "en el pueblo", por lo que comunicó su decisión de no acompañar el proyecyo.



Por su parte, la concejal Reta de Urquiza habló de la Constitución Nacional, que expresa que "asegura el derecho a la vida, a la libertad y a la educación".



El concejal Daniel Cedro comentó que no apoyaba la iniciativa porque "ninguna organización pro vida dio respuesta al flagelo de a clandestinidad del aborto".



Amadeo Cresto, por su parte, contó su historia personal. Habló de una enfermedad que padece desde hace 40 años y que ocasionó dificultades a la hora de ser padre. En un duro relato, dio detalles de cómo su esposa perdió dos embarazos y tuvo que ser inducida a abortos y que tuvo la oportunidad de acceder a ellos "porque tengo el dinero". Luego de contar su historia, aseguró: "Estoy 100% a favor de la vida, pero no creo que este documento cambie algo". Luego dejó saber que no tenía en claro qué postura tomar y que lo pensaría hasta el momento de la votación.

Alberto Zadoyko habló de una tergiversación de la propuesta. Y contó que acompañaría el proyecto porque "no se contrapone al progresismo".



Sebastián Cuberli (bloque unipersonal) habló sobre su defensa de la vida y de la familia, mencionó su pertenencia al catolicismo, pero aclaró: "Cuando empecé a caminar los barrios vi cosas horribles, gente que lo pasa mal" por lo que indicó: "Yo defiendo la vida, pero no voy a acompañar este proyecto".



Alberto Armanazqui (FPV) por su parte resaltó: "Es la sesión más fea que me toca vivir en 6 años como concejal. Se desvirtuó el tema, que según mi interpretación trata de defender la vida y la familia" y agregó: "A mi me toca de cerca, tengo a alguien que no es de mi familia pero se crio con nosotros y nadie anda diciendo que no pertenece, como algunos quieren decir que esta declaración pretende que se ande excluyendo".



El edil remarcó luego de dar sus fundamentos: "Respeto las posturas, salga como salga esta declaración".



Finalmente tomó la palabra el concejal Amadeo Cresto, quien denunció que tras dar la palabra había recibido amenazas. Para aclarar las situaciones la sesión pasó a un cuarto intermedio.



Tras el breve receso, los concejales volvieron al recinto y el proyecto fue sometido a votación. El concejal Cresto levantó la mano para comunicar su decisión de abstenerse. Tras la intervención de Cresto, finalmente votaron los concejales y el proyecto resultó rechazado por mayoría de 6 votos en contra, ante 5 a favor.



Votos a favor: Zadoyko y Armanazqui (Frente para la Victoria), Laner (Frente Renovador), junto a Reta de Urquiza y Moulins (Cambiemos).



Votos en contra: Amiano, Saenz y Bergallo (Frente para la Victoria), Cedro (Frente Renovador), Cuberli (Bloque unipersonal "Por Concordia") y Benitez (Cambiemos).



Abstención: Amadeo Cresto (Bloque unipersonal).



Ausente: Iván Alalí (FPV)