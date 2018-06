Concordia: Instalarán pantallas gigantes para que la gente disfrute el Mundial

Foto: Ilustrativa

Comienza la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA y la Selección Argentina va por el sueño de su tercera Copa del Mundo. Todos los partidos de la albiceleste en el Mundial de Rusia se podrán ver gratis en la puerta de la Municipalidad y en la Terminal de Ómnibus.



El Intendente Enrique Cresto impulsó esta iniciativa que recibió el apoyo del sector privado, con el objetivo de que nadie se quede sin ver a nuestra selección de fútbol.



En plaza 25 de Mayo se dispondrá de una pantalla gigante, y será el lugar ideal para el encuentro de familias. Mientras que en la Terminal se instalaron 5 televisores de 50 pulgadas en un ambiente climatizado, en el marco de las mejoras que se están realizando en la sala de espera para que estén más cómodos los pasajeros. En ambos lugares, se transmitirán todos los partidos que juegue el equipo dirigido por Jorge Sampaoli, en forma gratuita para que puedan ser disfrutados por todos los concordienses, supo Diario Río Uruguay.



Los horarios de los primeros partidos correspondientes a la fase de grupos que se transmitirán son los siguientes: el sábado 16 de junio a las 10 horas, Argentina vs Islandia. El jueves 21 de junio a las 15 horas, vs Croacia; y el martes 26 de junio a las 15 horas vs Nigeria.



Desde el municipio se propuso que en esos días los que concurran a ver los partidos lo hagan con los colores celestes y blancos, en banderas, en remeras, en gorros o con la cara pintada. "Somos un mismo equipo", remarca la promo.