La tarjeta SUBE comienza a funcionar en Gualeguaychú

PREGUNTAS FRECUENTES

Desde la semana próxima, los vecinos de Gualeguaychú podrán abonar sus viajes en transporte público con la tarjeta SUBE. En caso de registrarse a la Tarifa Social Federal, viajarán con el descuento del 55% brindado por el Ministerio de Transporte de la Nación de forma automática."Gualeguaychú será parte de las 35 ciudades que ya cuentan con SUBE en todo el país. Tenemos una prioridad que es mejorar el transporte público, que es el medio de movilidad más democrático que existe. Con obras pero también con soluciones como SUBE que no solo mejoran la facilidad de pago sino que acerca a cada vez más argentinos la Tarifa Social. Estamos acompañando así a los que más lo necesitan, con un subsidio directo a la persona que recibe cada vez que viaja una devolución de más de la mitad del precio del boleto", Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.La Tarifa Social Federal es el beneficio que ya tienen más de 3,8 millones de argentinos en 35 ciudades del país: subsidia el 55% del boleto del transporte público a: jubilados y pensionados; ex combatientes de la guerra de Malvinas; personal de trabajo doméstico; Asignación Universal por Hijo; Asignación por embarazo; Progresar; Argentina Trabaja y Ellas Hacen; Monotributo social y pensiones no contributivas. Para los beneficiarios, el registro es obligatorio.La obligatoriedad de la tarjeta como único modo de pago del transporte público tendrá un tiempo aproximado de cuatro meses de adaptación.Aquellos que todavía no cuenten con su tarjeta, podrán adquirirla en Puntos SUBE adheridos o en puntos de atención al usuario ubicados en:· Terminal Vieja, Bolivar y Chalup· Dirección de Tránsito, Urquiza 1066· CAPS San Francisco, Jujuy entre Montiel y Patico Daneri· CAPS Munilla, Buenos Aires 590· CAPS Pueblo Nuevo, Belisario Roldán 830· CAPS Villa María, Güemes 1160· CAPS Suburbio Sur, Basilio y Eusebio Galeano 2231· CAPS Médanos, Martínez Payva 2360· CAPS San Isidro, Schachetl 860· CAPS La Cuchilla, Jauretche y Sáenz Peña· CIC Néstor Kirchner, Pedro Perigan 2300· Secretaría del Poder Popular, Irigoyen 75· Dirección de Tránsito de Pueblo Belgrano, 30 de noviembre y 1ra. JuntaEl registro permitirá al usuario consultar y recuperar su saldo ante pérdida, robo o rotura, ver sus movimientos y descuentos obtenidos y denunciar un punto por cobro adicional en la carga o compra de la tarjeta.Los puntos de obtención y carga más cercanos se podrán ver desde argentina.gob.ar/SUBE o con la aplicación. La App SUBE está disponible de forma gratuita tanto para Android , como para iOS.Contar con un único sistema de pago a nivel nacional permite registrar y desagregar información de viajes para su análisis y lograr mejoras significativas en políticas de movilidad. Asimismo, SUBE asegura la transparencia a la asignación de subsidios, ya que el sistema brinda datos precisos sobre cantidad de pasajeros transportados y kilómetros recorridos en base a los cuales se calcula la distribución de fondos nacionales a las diferentes jurisdicciones.La SUBE será entregada la primera vez de forma gratuita. Luego, la tarjeta tiene un valor actual de $25 y viene con un saldo de $20 para realizar viajes automáticamente.No hay límite de tiempo para acceder a la tarjeta.Se deberá dar de baja por la web, por teléfono o a través de la app y adquirir una nueva en cualquiera de los puntos de obtención.Todos los usuarios de transporte público pueden acceder a la tarjeta. Menores de 3 años, no pagan.Sí. El uso de la tarjeta SUBE es personal únicamente para aquellos que cuenten con el beneficio de la Tarifa Social Federal, exceptuando menores a cargo.Para acceder a la Tarifa Social Federal se deberá pertenecer a alguno de los grupos beneficiarios y tener una tarjeta SUBE registrada (tramite que se podrá realizar en los Centros de Atención o desde la página web). Una vez registrado, el usuario sólo tendrá que apoyar su tarjeta en una de las 13 Terminales Automáticas de la ciudad para aplicar el beneficio.Hay distintas formas de carga tanto en efectivo como con débito y crédito.Si el usuario desea realizar la carga con efectivo, se podrá acercar a un Punto SUBE en locales comerciales.En el caso de querer abonar de forma electrónica, se podrán utilizar las aplicaciones de pago, homebanking y cajeros automáticos de Red Link o Banelco. Para acreditar el saldo a la tarjeta, el usuario deberá finalizar el trámite acercándose a una Terminal Automática.Es una máquina donde con sólo apoyar la tarjeta, el usuario puede aplicar la carga realizada de forma online (previamente realizada en cajeros automáticos, Mercado Pago o home banking), consultar el saldo o activar el atributo social tramitado.Mediante el registro, se podrá consultar y recuperar el saldo ante perdida, robo o rotura, ver movimientos o denunciar un Punto SUBE en caso de cobro extra en la carga o compra de la tarjeta.Si pertenecés a alguno de los siguientes grupos te corresponde el subsidio: jubilados y pensionados, ex combatientes de la Guerra de Malvinas, Personal De Trabajo Doméstico, Asignación Universal por Hijo, Asignación por embarazo, Progresar, Argentina Trabaja y Ellas Hacen, Monotributo Social, Pensiones no contributivas.El usuario podrá realizar su denuncia a través de la aplicación de SUBE, la web, Call Center, Twitter o Facebook.Para realizar otras consultas, el usuario podrá visitar las redes sociales www.facebook.com/tarjetasube y/o twitter.com/tarjetasubeok, comunicarse al 0800-777-SUBE(7823) o ingresar a la web argentina.gob.ar/sube