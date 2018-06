Casa por casa, estudiantes fomentarán la separación de residuos en Gualeguaychú

En los Galpones del Puerto tuvo lugar el lanzamiento de la campaña "Gualeguaychú se une y separa", con la que la Municipalidad busca incentivar a los vecinos para adoptar buenas prácticas ambientales, separando los residuos domiciliarios. La iniciativa se realiza en el marco del Programa de Educación Ambiental, que supone entre otras cuestiones la formación de Promotores Voluntarios Ambientales.



"Serán 600 chicos de 14 escuelas, que irán casa por casa y conversarán con los vecinos sobre la temática de la basura, el trabajo del Ecoparque, la necesidad de ser una ciudad sustentable y saludable." explicó María de los Ángeles Gómez, de la dirección de Ambiente.



Por su parte, Rubén Kneeteman, uno de los responsables de la Planta Ecoparque, expresó a los jóvenes presentes "La realidad la conocemos: contaminación, fumigaciones, devastación, veneno. Pero no es de tonto no saberlo. Es de tonto no darse cuenta que también está lleno de gente buena, que trabaja, que lucha. Que hay gurises como ustedes que están acá, dispuestos a cambiar lo que podemos, nuestra casa, nuestra escuela, nuestro barrio, nuestro Gualeguaychú. Transformar nuestras prácticas depende de nosotros".



Durante el lanzamiento se proyectaron videos relacionados a la importancia de la separación de residuos, soberanía alimentaria y alimentación saludable, y se realizaron actividades recreativas con juegos cooperativos. La actividad cerró con música en vivo y el grito compartido ¡Gualeguaychú se une y separa!