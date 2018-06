Desde Entre Ríos impulsan el uso medicinal de los recursos termales

Foto 1/2 Foto 2/2

Se definieron temas comunes para trabajar a corto plazo y se debatieron los puntos del proyecto de ley que busca incorporar el recurso termal en tratamientos de salud.



El termalismo es una de las actividades fundamentales de Entre Ríos, con un desarrollo de más de 20 años y un rol preponderante a nivel nacional, siendo declarada en 2015, mediante la ley nacional 27.158, como la Capital Nacional de los Circuitos Termales. Un total de 16 complejos termales en 13 localidades, que reúnen más de 125 piletas con distintas características y propiedades, hacen de nuestra provincia la principal productora termal del país.



La jornada se desarrolló este jueves en Concordia, impulsada por la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia, la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Fehgra) y la diputada nacional Mayda Cresto. Fue pensado como un espacio de intercambio para abordar los beneficios del termalismo y la optimización del uso del recurso termal como herramienta para la salud mediante la hidroterapia, como así también destacar la importancia del turismo de bienestar en combinación con terapias alternativas y gastronomía saludable.



Participaron de la apertura el intendente de Concordia, Enrique Cresto; la diputada nacional, Mayda Cresto; la secretaria de Turismo y Cultura de Entre Ríos, Carolina Gaillard; el presidente de Termatalia, Alejandro Rubín; el vicepresidente de Fehgra y responsable del departamento de capacitación a cargo de presidencia, Claudio Aguilar; y el secretario de la Federación Empresaria y Hotelera Gastronómica de la República Argentina y presidente de la filial Fehgra Paraná, Marcelo Barsuglia. El evento fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Nación y declarado de interés turístico por la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia.



Trabajar en red

La diputada nacional Mayda Cresto manifestó la importancia del foro para "darle fuerza al proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Diputados de la Nación, que fue presentado en su momento por Carolina Gaillard con fundamentos muy sólidos. Hoy me toca a mí, a partir del lugar que estoy ocupando, dar continuidad, defender y promocionar esta propuesta a nivel nacional para que sea una realidad".



Al concluir el evento, la secretaria de Turismo y Cultura de la provincia, Carolina Gaillard, señaló que para dar continuidad da la jornada "se va a elaborar un plan de trabajo con objetivos a corto plazo, además de acompañar a la diputada Mayda Cresto para promover la Ley y dar el debate en el Congreso. Una de las cosas más interesantes es que comenzamos a construir redes, porque si bien Entre Ríos es la Capital Nacional de los Circuitos Termales, hay termas en otras 23 provincias y no es necesario competir sino más bien trabajar juntos".



Remarcó a su vez la importancia de "trabajar en estándares de calidad y hacer algo similar a lo de España para trabajar con la tercera edad, para hacer propuestas que duren al menos una semana. El objetivo es integrar todos los servicios, no sólo el ingreso a la terma, sino también la comida, la caminata u otras actividades. Entendemos que el turismo y la salud son derechos, y estamos intentando conjugar turismo bienestar y termalismo salud, son dos derechos que el Estado debe garantizar y por eso es muy importante para nosotros este proyecto".



Un camino importante

El presidente de Termatalia, Alejandro Rubino, comentó que vino por primera vez a Entre Ríos en 2006, "y ahora en el 2018 viendo esta transformación realmente asombrosa. Han hecho un camino importante, y como funciona esto, lo público junto con lo privado. Lo que hice fue hablar desde mi experiencia y de todos los países recorridos, para trasmitirles lo que esta pasando en el mundo respecto a este tema. Fue una jornada de mucha intensidad, hemos comprobado el interés de los entrerrianos por el turismo, salud y bienestar y esperamos que la información que compartimos sea de utilidad para crecer en este sentido".



El intendente de Concordia, Enrique Cresto, expresó su satisfacción de que la actividad se realice en su ciudad, que "está llegando a los 200.000 habitantes y no era una ciudad con origen y perfil turístico, sino que nosotros estábamos rodeados de ciudades como Federación y Salto que tienen gran avance en turismo y termas. Concordia a partir de la década del 90, que tuvo su primera perforación, empezó a perfilarse como una ciudad turística hacia el norte e industrial hacia el sur". En referencia al proyecto de Ley señaló que "hay un gran beneficio no sólo por una cuestión de la salud, terapéutica, sino también vinculado a la vida humana, la persona, y también el desarrollo de las ciudades que tienen termas, en cuanto a lo turístico", concluyó Cresto.



Una idea transformadora

El vicepresidente de Fehgra y responsable del departamento de capacitación a cargo de presidencia, Claudio Aguilar, trasmitió el saludo de su presidenta, Graciela Fresno, que estaba acompañando una comitiva fuera del país. "Es muy importante el desarrollo del termalismo como destino de turismo, salud y bienestar. Ponemos a disposición todas las herramientas que podamos aportar para la capacitación, porque entendemos que la única manera de llevar adelante estas acciones y fortalecer y posicionar a cada uno de los destinos es el trabajo en conjunto entre el sector público y el privado. Por eso agradezco esta iniciativa", indicó.



A su turno, el secretario de la Federación Empresaria y Hotelera Gastronómica de la República Argentina y presidente de la filial Fehgra Paraná, Marcelo Barsuglia, comento que su presidenta, manifestó públicamente la necesidad de trabajar en el proyecto de ley. "La Fehgra tiene 63 filiales en todo el país, y hay muchas provincia con termas, entonces es bueno para el país que este segmento se desarrolle como se tiene que desarrollar. El turismo no es solo termal, sino también turismo de bienestar y es un poco la idea transformadora que viene desarrollando Termatalia en todo el mundo", finalizó Barsuglia.



El proyecto

El proyecto plantea tres cosas, la cobertura a los ingresos termales por parte de las prepagas y obras sociales y el reconocimiento de tratamientos en los gabinetes de salud que estén dentro de los complejos termales, por una parte. Además, se espera contar con un registro de complejos termales que cuenten con tratamientos terapéuticos, que explicite la composición del agua y para que afecciones o tratamientos tienen utilidad.



"Entendemos que hay que trabajar para que la gente viva en salud y no para antender la enfermedad. Por eso creemos que es tan importante que las prepagas y obras sociales, en lugar de tener erogaciones tan importantes en medicamentos, lleguen antes que debamos usarlos. Las terapias en base al recurso termal o el uso terapéutico del recurso puede ayudar mucho en este camino de que nuestro pueblo viva en salud y trabajar en la promoción de salud sobre la atención de la enfermedad. Esto es lo central, como así también el desarrollo de este nuevo segmento para propender a un mayor movimiento económico en nuestra provincia y en todo el país", remarcó la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard.



Los circuitos termales

La provincia ofrece tres grandes circuitos termales que pueden dividirse por zonas geográficas, de la costa del Paraná, el centro entrerriano y la costa del Uruguay. Cada uno de ellos cuenta con cualidades propias, paisajes distintos y diferentes productos turísticos complementarios. Cabe destacar el enorme impacto que genera la actividad turística termal en términos económicos, sociales y culturales para la provincia de Entre Ríos.



El desarrollo de los complejos especialmente en las localidades más pequeñas ha posibilitado la reactivación de las economías regionales y la aparición de nuevas oportunidades comerciales para territorios exclusivamente excluidos. El desarrollo turístico termal entrerriano a través de esos circuitos muestra fielmente el exitoso trabajo mancomunado entre el sector público y privado nacional, provincial y municipal.