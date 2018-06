Se inauguró en Villaguay un centro de orientación en consumos problemáticos

La municipalidad de Villguay inauguró un centro de contención y orientación en consumos problemáticos que funcionará en el predio de la ex estación ferroviaria. Se trata de una obra que estaba proyectada hace tiempo por la gestión de la Intendente Claudia Monjo y sumada con la iniciativa y entusiasmo de un grupo de estudiantes de la E.E.T que participaron del Concejo Juvenil 2016.Los estudiantes que presentaron el proyecto en el Senado Juvenil en 2016 fueron Nicolás Savulsky, Agustín De Bernardi, Brenda Trabichet y Tomás Salkin, acompañados por Leandro López y Graciela González Graciela como profesores asesores. Ellos fueron quienes plantearon la necesidad de un espacio similar, a través de un proyecto que el municipio decidió concretar adecuado a los recursos municipales.La Casita funcionará de lunes a viernes en una casa ubicada en la ex Estación de trenes puesta en condiciones con mucho amor y dedicación por todo el equipo municipal que estuvo a cargo. Atenderá de mañana de 10 a 12 y, por la tarde de 15,30 a 19,30. En tanto, los días jueves habrá atención a las familias, en talleres terapéuticos y de reflexión a cargo de profesionales Psicólogos, Asistente Social, Psicóloga Social."Seguramente nos llevó mucho más tiempo del que pensábamos, pero hoy La Casita es una realidad, es un hecho concreto", expresó Monjo, en el acto de inauguración del que será el primer Centro de Contención y orientación en consumos problemáticos, en su tipo, en la provincia."Somos un Estado que piensa en el futuro, no sólo en el presente. Con la tarea en este lugar queremos llegar antes de que el consumo sea un problema. En esta Casita tendrán contención todos los que lo necesiten, las familias que a veces desean ayudar y no saben cómo. Aquí, los profesionales le darán una orientación y contención para ayudar y ayudarse a salir y sobrellevar los consumos problemáticos", indicó la intendenta.La intendenta expresó también que está difícil tarea no se podrá realizar en soledad, sino que se necesita de la ayuda y acompañamiento de toda la sociedad. "Ahora hay un lugar donde quien lo necesite puede acercarse, sin presiones ni señalamientos", dijo.