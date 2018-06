Estudiantes de nivel superior cobran su beca provincial

Cronograma

El Instituto Autárquico Becario Provincial informó que a partir del viernes y hasta el 14 de junio se abonarán más de 20.000 beneficios en toda la provincia. Se trata del cronograma de junio, que tendrá la particularidad que incluye por primera vez en el calendario 2018 a estudiantes de nivel superior, tanto universitario como terciario, quienes presentaron su solicitud de renovación.La directora Ejecutiva, Claudia Gieco, explicó que "la comisión evaluadora continúa con el análisis de la totalidad de las presentaciones del presente calendario. El organismo ya avanzó en la adjudicación con tres cronogramas distintos y ahora se sumarán otros 3000 becados para totalizar 20.500 en toda la provincia".Este cronograma tendrá la particularidad que "estarán percibiendo su beca los primeros estudiantes de nivel superior, quienes tuvieron plazo para presentar su documentación hasta mediados de abril, por ello se pautó este primer listado para junio. Sabemos de la importancia de la beca para nuestros alumnos que viajan todos los días a cursar, o que viven en otra ciudad para poder avanzar en su recorrido académico, por ello trabajamos con celeridad para brindar una respuesta rápida", explicó la funcionaria.La titular del Becario también sostuvo que "los montos que anunció el gobernador Gustavo Bordet para este 2018 generaron una expectativa importante entre esa población de alumnos, porque incrementos que rondaron entre el 87 y 100 por ciento con respecto al año anterior les permitirá planificar el día a día con el acompañamiento del gobierno provincial".Cabe señalar que el modo de cobro es por cajero automático de banco Entre Ríos. Quienes reciban su correo electrónico o SMS con la confirmación sólo deberán asistir, una vez corroborado el cronograma, a retirar el dinero el día que les corresponde.Quienes aún no cuentan con la tarjeta de débito, recibirán también un e-mail para asistir a retirar la tarjeta con el DNI del estudiante, y también del titular en caso de que el alumno sea menor de edad.Una vez que reciba el plástico cobrará hasta noviembre con el mismo sistema. Tendrán 30 días para cumplir con dicha gestión, y no podrán percibir el beneficio hasta no completarla, por ello es tan importante que se acerquen a la sucursal de Banco Entre Ríos.Por más información, pueden acercarse a la Oficina Central del Instituto Becario, en Casa de Gobierno; o a cualquiera de las delegaciones. También podrán llamar al 0343-420-7979, o escribir a través de www.institutobecario.gov.ar o a info@institutobecario.gov.ar