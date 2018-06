La banda de rockabilly "Dulces Rufianes" se presentará este sábado en Paraná

La banda de rockabilly presentará este sábado en Paraná, "La pandilla de la muerte", una producción audiovisual que mezcla ficción con una sesión en vivo. La cita será en el Centro Cultural La Hendija a las 22 hs.La banda integrada por 8 músicos paranaenses, desplegará el estilo de los 50 no sólo en lo musical sino también en una cuidada puesta en escena, acompañada de trajes, patillas y mucho rock and roll, que hacen de Dulces Rufianes una propuesta de alto voltaje y obliga a mover los pies y disfrutar toda la noche.Actualmente integrada por Gonzalo Guzmán (Voz), Rocola Larriaga y Denis Galperin (Guitarras), Toro Fernández (Contrabajo), Lea Segovia (Batería), Bruno Mercado y Ale Andreetto (Trompetas), Joaquin Reynoso (Trombón); la banda no solo presenta sus temas en cada evento, sino que además acompaña con la estética e impronta de la época, convocando y haciendo partícipe al público en cada show.El evento se llevará a cabo en La Hendija, Gualeguaychú 171 y las entradas se pueden conseguir de manera anticipada al precio de 100 pesos en The Music Store (Gualeguaychú 438), DecoVinil (San Luis 420), FullService (Av. Ramírez 3012) y ServicioTécnicoHD (O''Higgins 1406)Rufianes Rockabilly nace en Paraná y cuenta con más de nueve años de trayectoria en el circuito, realizando giras locales así como también visitando otras ciudades (Rosario, Santa Fe, Capital Federal e interior de Entre Ríos, entre otras).La mezcla de sonidos clásicos con influencias netamente rockeras se plasman en "Canalla". Diez temas íntegramente compuestos y producidos de forma independiente. El mismo fue grabado -entre 2015 y 2016- en los estudios LRdB de Federico Vitor, donde se registraron las guitarras, teclados, contrabajo, vientos, voces y coros. Por otra parte se grabó la batería en los estudios de La Mansión Prod.-Mail: dulces_rufianes@hotmail.com -Cel: (0343) 155304890 / (0343) 154637820-Links de la banda-Facebook: https://www.facebook.com/dulcesrufianes -Instagram: https://www.instagram.com/dulces_rufianes -YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9okeIDGPuSmz_Q4gTfWsYg -Soundcloud: https://soundcloud.com/user-342518018/sets/canalla -Bandcamp: https://dulcesrufianes.bandcamp.com/releases