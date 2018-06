La Sinfónica se presentará en Concepción del Uruguay

La Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno de Entre Ríos le da particular impulso a la programación de uno de sus organismos más emblemáticos, en el 70° aniversario de su creación. Dando continuidad a la iniciativa de ampliar el alcance y conquistar nuevos públicos con la música de La Sinfónica, se intensifica la agenda de conciertos.



En esta oportunidad, la actividad está organizada en conjunto con la Municipalidad de Concepción del Uruguay, y se llevará a cabo en la Basílica de Concepción del Uruguay, ubicada en calle 3 de Febrero 41 de esa ciudad. La entrada es gratuita.



El programa completo de la gala tiene prevista la interpretación de la Obertura Leonora No. 3 de L. V. Beethoven; el Concierto para trompeta y orquesta de T. Albinoni; el Concierto para trompeta y orquesta de F. J. Haydn y Cuadros de una exposición de M. Mussorrgsky. Como es habitual La Sinfónica será dirigida por su director artístico Luis Gorelik. Al mismo tiempo, participará como invitado el solista Vicente Campos.



No es la primera vez que La Sinfónica de Entre Ríos lleva a cabo un concierto gratuito para los uruguayenses. Cabe destacar algunas de las exitosas presentaciones realizadas en esa ciudad, tanto en la Basílica, como al aire libre, incluso representando grandes montajes como al Sinfonía No. 9 de Beethoven en 2012, o el recordado concierto junto al pianista argentino Bruno Gelber en 2016.



Vicente Campos



El español Vicente Campos es catedrático de trompeta del Conservatorio Superior de Música de Castello?n y actualmente director del mismo. Cursó sus primeros estudios en la Escuela de Música de la Sociedad Musical de Montserrat (Valencia) continuándolos posteriormente en el Conservatorio Superior de Música de Valencia siendo su profesor Vicente Prats. Es Premio de Honor Extraordinario fin de Grado superior en la especialidad de trompeta, 1er. premio de juventudes musicales y 1er. premio "Mariano Puig".



Próximo concierto

El domingo 8 de Julio se realizará la Velada Patriótica en el Centro Provincial de Convenciones en Paraná; con la dirección de Luis Gorelik y la presencia del renombrado artista misionero Chango Spasiuk. Se interpretará su Suite Tierra Colorada, para acordeón, violín y orquesta.