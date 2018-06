Desde la Secretaría de Deportes de Concordia informaron a Diario Río Uruguay que a partir del próximo lunes 4 de junio entrará en vigencia el carnet de ingreso al Centro de Desarrollo Deportivo NEA.



Al respecto aclararon que aquellas personas que aún no cuenten con dicha credencial y hayan realizado el trámite correspondiente estarán registrados en la puerta de acceso con el personal de seguridad.



Por otro lado, quienes aún no han gestionado el carnet deberán pasar por la secretaría de Deportes en el horario de 7 a 13 hora por la mañana y de 17 a 20 horas por la tarde. En caso contrario no podrán ingresar al predio.