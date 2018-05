La Sinfónica interpretará nuevamente la 3a Sinfonía de Gustav Mahler

La Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno de Entre Ríos le da particular impulso en esta temporada a la tarea de uno de sus organismos más emblemáticos, en el 70° aniversario de su creación. Dando continuidad a la iniciativa de ampliar el alcance y conquistar nuevos públicos con la música de La Sinfónica, se intensifica la agenda de presentaciones.



En este caso, la próxima presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos será en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, ubicado en calle San Martín 15, desde las 20.30. La entrada es gratuita y se podrá acceder a la sala por orden de llegada hasta colmar la capacidad.



Volverá a interpretarse la monumental obra de Gustav Mahler que se realizara el pasado 5 de mayo en el Teatro Municipal 3 de Febrero a sala llena.



Para recibir el mes de junio



El programa completo de la presentación incluye la interpretación de las obras de L. V. Beethoven, Obertura Leonora No. 3, y G. Mahler, Sinfonía No. 3. Como es habitual La Sinfónica será dirigida por su director artístico Luis Gorelik.



Participarán el Coro de la Escuela Coral Mario Monti y el Coro Carmina Gaudi. La preparación de los coros estará coordinada por Evangelina Burchard. El concierto contará con la presencia de la solista mezzo soprano Alejandra Malvino



Próximo concierto



La Sinfónica se presentará en la Basílica de Concepción del Uruguay el sábado 9 de Junio, a las 21; bajo la batuta de Luis Gorelik y la participación del trompetista invitado Vicente Campos, oriundo de España.