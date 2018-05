Familias de Gualeguay recibirán las escrituras de sus viviendas

En la mañana de este lunes, la diputada provincial Mariela Tassistro (PJ) mantuvo una reunión con Marcelo Casaretto, titular del Instituto Autárquico Provincial de Vivienda (IAPV) y parte de su directorio. El encuentro giró en torno a distintos temas vinculados a la problemática habitacional de Entre Ríos y en particular a la situación inherente al departamento Gualeguay.La legisladora señaló que "fue un encuentro altamente productivo y pudimos interiorizarnos de primera mano sobre las diversas operatorias para construcción y refacción de viviendas que hoy encara el IAPV, al tiempo que establecimos fecha para un tema esperado y sensible para 36 familias gualeyas como lo es la regularización dominial de inmuebles construidos por el Instituto hace ya un tiempo"."Con mucha alegría puedo anunciar que el próximo lunes 4 de junio a las 17:30 en el salón de los Bomberos Voluntarios de Gualeguay entregaremos junto a las autoridades del IAPV, 36 escrituras. Para ello, cada titular será citado en forma personal. Este hecho puede parecer menor para algunos pero es de suma importancia para esas casi 40 familias. La espera fue larga, pero ahora tendrán por siempre la documentación que las hace propietarias de sus casas", explicó Tassistro.Respecto de las operatorias que lleva adelante la actual gestión del Instituto, una de las centrales es la denominada "Primero tu Casa", que se realiza íntegramente con fondos provinciales y que días pasados procedió a una de las fases de los sorteos de beneficiarios. Se trata de créditos destinados a la construcción de viviendas con tres modalidades: viviendas con terreno cedido; en terrenos propios y ampliación de viviendas existentes. En tanto, los interesados deben deberán ingresar al sitio web del organismo ( www.iapv.gov.ar ).La diputada, que fue acompañada por el coordinador de juntas de Gobierno del departamento Gualeguay, Juan Paredes, aclaró que "es necesario recordar que el IAPV no recibe fondos nacionales para estas operatorias y es necesario reforzar el espíritu solidario de quienes han recibido casas a través del Instituto ya que el recupero que se percibe por las cuotas mensuales retroalimenta el sistema de créditos para llegar a más entrerrianos. Hoy el recupero es más que aceptable pues ronda el 95 %, pero es necesario que no decaiga ese índice porque la recaudación es volcada a nuevas casas", remarcó.Tassistro agregó que "por otra parte continuamos con la gestión iniciada hace unos meses de cinco viviendas para Estación Lazo y presentamos la necesidad de diez casas para el Sexto Distrito. Pusimos énfasis en esos pedidos y somos optimistas que en un tiempo podamos anunciar su construcción", aseguró. Por último, indicó que "el lunes venidero y en ocasión de la entrega de escrituras, Marcelo Casaretto explicará en nombre del organismo que preside, todas las operatorias y programas existentes en Entre Ríos en materia habitacional, por lo que convocamos a la comunidad a acercarse a participar", finalizó.